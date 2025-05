Doom The Dark Ages: Spieler warnen – Bug verhindert Freischaltung der Platin-Trophäe

In dieser Woche kehrte der Doom-Slayer mit „Doom: The Dark Ages“ auf den PC und die Konsolen zurück. Sowohl in unserem ausführlichen Test als auch in den internationalen Reviews konnte der düstere Shooter überzeugen.

Wie sich diversen Gaming-Foren und den Angaben betroffener Spieler auf Plattformen wie Reddit entnehmen lässt, kämpft „Doom: The Dark Ages“ allerdings noch mit dem einen oder anderen Fehler. Darunter ein Bug, der im schlimmsten Fall die Freischaltung zweier Trophäen verhindert und euch so davon abhält, die Platin-Trophäe zu verdienen.

Betroffen sind die beiden Erfolge „Berserker“ und „Essenziell unaufhaltsam“.

Wie lässt sich der Bug umgehen?

Während euch die Trophäe „Essenziell unaufhaltsam“ vor die Aufgabe stellt, alle Dämonenessenz-Verbesserungen zu erwerben, geht es bei „Berserker“ darum, alle Basisschild-, Schildrunen- und Nahkampfwaffen-Verbesserungen freizuschalten.

Wie betroffene Spieler angeben, kommt es hier allerdings zu einem Bug, der die Freischaltung der Trophäen verhindert, wenn ihr die Verbesserungen auf natürlichem Wege – sprich nach und nach – freischaltet.

Aktuell lässt sich der Fehler lediglich mit einem Workaround umgehen.

Um zu verhindern, dass euch der besagte Bug heimsucht, raten die Betroffenen dazu, zu warten, bis alle Upgrades käuflich zu erwerben sind, um sie dann alle auf einmal zu kaufen.

Zwar stand zum Release von „Doom: The Dark Ages“ ein Day-One-Update bereit, allerdings behob dieses den Trophäen-Bug nicht.

Da eine offizielle Stellungnahme seitens id Software beziehungsweise Bethesda noch aussteht, ist aktuell auch unklar, wann die Entwickler mit einem entsprechenden Patch Abhilfe schaffen.

So viel Spielzeit dürft ihr für den Shooter einplanen

„Doom: The Dark Ages“ erschien in dieser Woche für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Wie die ersten Zahlen auf Steam andeuten, startete der Shooter etwas schwächer als seine beiden Vorgänger. Doch wie viel Spielzeit könnt ihr für das neue Abenteuer des Doom-Slayers einplanen?

Wer lediglich die Geschichte abschließen möchte und dem Hauptpfad folgt, wird etwa 12 bis 14 Stunden beschäftigt sein. Möchtet ihr zusätzlich die Welt von „Doom: The Dark Ages“ erkunden, könnt ihr eine Spielzeit von 14 bis 18 Stunden einplanen. Wer den Shooter zu 100 Prozent abschließen möchte, kann je nach Spielweise mit 20 oder mehr Stunden rechnen.

Eine Übersicht über alle Kapitel des Shooters findet ihr hier.

Weitere Meldungen zu DOOM: The Dark Ages.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren