Schrecklich und eine Beleidigung: Die schlechtesten Sportspiele aller Zeiten

Sportspiele sind ein beliebtes Genre. Doch in den vergangenen Jahren erschienen einige Spiele, die sich nur als Vollkatastrophe bezeichnen lassen. PLAY3.DE stellt die acht vielleicht schlechtesten Sportspiele aller Zeiten vor.

Die Saison der Sportspiele begann im Jahre 2025 unter anderem mit „PGA Tour 2K25“ und „WWE 2K25“. Später folgen die üblichen Blockbuster-Games wie „F1 25“, „EA Sports FC 26“ oder „NBA 2K26“. Leider sind nicht alle Sportspiele ein Volltreffer.

Wir blicken zurück auf die wohl schlechtesten Sportspiele aller Zeiten. Falls euch ein Titel fehlt, schreibt gerne in die Kommentare, was für Euch das schlechteste Sportspiel aller Zeiten ist.

WWE 2K20

Metascore: 43 – Veröffentlichung: 22. Oktober 2019

„WWE 2K20“ ist das beste Beispiel dafür, dass auch ein Spiel innerhalb einer erfolgreichen Serie völlig misslingen kann. Dies kam überraschend, weil „WWE 2K19“ noch einigermaßen gelungen war und auf einen Metascore von 76 kam. „WWE 2K20“ bot vor allem eines: Bugs, Bugs und noch mehr Bugs. Auf Reddit wurde eine lange Übersicht der Fehler veröffentlicht. Dazu zählten massive Lags in den Online-Partien, Framerates, die bis auf fünf FPS absackten, Crash Bugs, fehlerhafte Funktionen, fehlende Spielmodi, verschiedene Glitches, Probleme mit der Grafik-Engine und verdrehte Animationen.

Publisher Take Two gab öffentlich zu, von den „Bewertungen und dem Kundenfeedback zu WWE 2K20 enttäuscht“ zu sein. Immerhin zogen sie die richtige Konsequenz, ließen ein mögliches „WWE 2K21“ aus und brachten im März 2022 ein richtig gutes „WWE 2K22“ auf den Markt, das immerhin einen Metascore von 76 erreichte. Auch das seit März 2025 erhältliche „WWE 2K25“ konnte wieder eine Schippe obendrauf legen.

Metascore: 34 – Veröffentlichung: 30. September 2021

Es gab mal eine Zeit, da war die FIFA-Spieleserie (heute „EA Sports FC“) nicht der alleinige Platzhirsch unter den Fußballspielen. Konami brachte mit „Pro Evolution Soccer“ jährlich einen starken Konkurrenten auf den Markt, der zwar weniger Lizenzen bot, dafür aber ein sehr realistisches Gameplay. Diese Zeit endete, als mit „eFootball 2022“ auf ein Free-to-play-Modell umgestellt wurde.

Das Spiel wurde in einem technisch unausgereiften Zustand auf den Markt gebracht. Zu den auffälligsten Fehlern zählten zum Beispiel unnatürliche Bewegungs- oder Gesichtsanimationen und zahlreiche Bugs – zum Beispiel unsichtbare Innenverteidiger. Im April 2022 folgte ein Update, wodurch das Game einigermaßen spielbar wurde. Das Gameplay blieb allerdings schwach. Im Test von PLAY3.DE gab es eine Bewertung von 5.5.

NBA Live 14

Metascore: 43 – Veröffentlichung: 29. November 2013

Die Älteren unter uns dürften sich erinnern: Bevor „NBA 2K“ rund um die Jahrtausendwende ihren Siegeszug begann, war „NBA Live“ von EA Sports die Basketball-Simulation schlechthin. Nach dem Spiel „NBA Live 10“ nahm sich das Entwicklerteam eine kreative Pause und kam mit „NBA Live 14“ zurück. Sie hätten es besser lassen sollen!

Das Spiel litt unter zahlreichen Bugs und fehlerhaften Animationen. Die KI war vor allem im Defensivspiel ein Desaster. Fastbreaks (Konter) wiederum erschienen so behäbig wie ein Sonntags-Spaziergang.

Ebenfalls kurios: Die Wurfanzeige verriet erst NACH dem Wurf, ob man die Taste zum richtigen Zeitpunkt losließ oder nicht. Bei Freiwürfen war diese gar nicht erst zu sehen. In den folgenden Jahren wurde „NBA Live“ etwas besser, konnte aber nie mit „NBA 2K“ konkurrieren. Seit „NBA Live 19“ ruht die Serie daher.

Looney Tunes: Wacky World of Sports

Metascore: 47 – Veröffentlichung: 27. September 2024

Das Spiel hätte möglicherweise das Potenzial gehabt, Kinder an die Welt der Sportspiele heranzuführen. Neun kultige Looney Tunes-Charaktere wie Bugs Bunny oder Daffy Duck stehen in dem Spiel zur Auswahl, mit denen man sich im 2v2 Arcade-Basketball, 1v1 oder 2v2 Arcade-Tennis, 4-Spieler-Golf oder 3v3 Arcade-Fußball versuchen kann. Klingt einigermaßen spaßig – ist es aber nicht.

Die schlechte Grafik, die einem Handyspiel gleicht, und die sich ständig wiederholende (um nicht zu sagen: nervende) Musik wären vielleicht noch verschmerzbar gewesen. Allerdings ist auch das Gameplay eine Katastrophe. Die Bewegungen der Charaktere erscheinen langsam und umständlich.

Niemand erwartet bei einem solchen Spiel viel Realismus. Dass sich allerdings nicht einmal das Tornetz bewegt, wenn man den Ball ins Tor knallt, ist schwach. Auf eine Online-Funktionalität wurde komplett verzichtet.

Rugby 20

Metascore: 49 – Veröffentlichung: 23. Januar 2020

In einigen Ländern wie England, Südafrika, Australien oder Neuseeland ist Rugby sehr populär. In Deutschland tut sich der Sport noch schwer, die breite Masse zu erreichen. Das Spiel „Rugby 20“ wird kaum dazu beigetragen haben, an dieser Situation etwas zu ändern.

„Rugby 20“ bot nur sehr wenig Lizenzen. Und die echten Teams und Spieler, die in diesem Spiel vorhanden waren, hatten weder optisch noch von der Spielstärke her viel mit den Originalen zu tun. Möglicherweise lässt sich das aus deutscher Sicht verschmerzen, weil hierzulande ohnehin kaum jemand die Rugby-Stars kennt.

Doch die Mängelliste ging noch weiter: Das Spiel für die Playstation 4 erinnerte optisch an die Playstation 3. Auch die Animationen erschienen unnatürlich. Sämtliche Spiel-Aktionen wie das Kicken, Laufen, Passen, Tackling und Standardsituationen fühlten sich wie ein großes Chaos an. Stadionatmosphäre war kaum vorhanden. Der schlechte Kommentar trug ebenfalls nicht dazu bei. Die Spiele-Serie lebt allerdings weiter. NACON und Big Ant Studios brachten am 13. Februar „Rugby 25“ auf den Markt.

Handball 17

Metascore: tbd – Veröffentlichung: 11. November 2016

Es gibt Sportarten, die auf der Konsole einfach nicht so richtig funktionieren. Handball zählt zweifelsohne dazu. Die Umsetzungen für die Playstation waren allesamt schwach bis mäßig. „Handball 17“ ist einer der Tiefpunkte gewesen. Ein Test auf kicker.de kam sogar zu dem Urteil, dass „Handball 17“ noch schlechter gewesen ist als der Vorgänger aus dem Vorjahr – und der war schon mies.

Die Animationen waren nicht dynamisch und wirkten äußerst unrealistisch. Die Steuerung des ballführenden Spielers ist unpräzise gewesen. Der Kommentar war ein Grauen und oftmals völlig unpassend. Hilfestellungen für Handball-Neulinge? Ein Tutorial? Fehlanzeige. Die KI? Verdiente ihren Namen nicht. Torhüter taten vielfach das, was sie nicht tun sollten. Manchmal traten sie den Ball selber ins Tor, manchmal stellten sie ihren Dienst auch komplett ein.

Positiv war praktisch nur, dass das Spiel 82 lizenzierte Mannschaften enthielt. Das bislang letzte Spiel dieser Spiele-Serie war „Nacon Handball 21“.

Horse Racing 2016

Metascore: tbd – Veröffentlichung: 21. Oktober 2016

Galopprennen ist in Deutschland eher ein Nischensport. „Horse Racing 2026“ wird selbst die hartgesottenen Fans nicht überzeugt haben, denn das Spiel für die Playstation 4 ist völlig missraten. Grafisch erinnerte es eher an die Playstation 2. Nicht nur die Pferde und Jockeys waren mies animiert, sondern vor allem das Drumherum. Pferdesportatmosphäre? Fehlanzeige. Die Musikuntermalung könnte kaum nerviger sein. Was der Spieler machen muss? Hauptsächlich wild auf die X-Taste drücken, damit das Pferd galoppiert. Gelegentlich lässt sich die Peitsche schwingen. Nur wenige Spiele sind so monoton wie dieses.

Gamespew gab dem Spiel 30 Prozent und schrieb: „Es ist eine Schande, dass Horse Racing 2016 in keiner Weise Spaß macht.“ Dem lässt sich nicht viel hinzufügen. Ein kleiner Tipp: Wer unbedingt ein Galopprennspiel haben möchte, könnte „Phar Lap: Horse Racing Challenge“ (PS Store) ausprobieren. Das im März 2019 erschienene Spiel ist zwar ebenfalls kein Top-Game, hat aber zumindest eine passable Grafik und ist daher nicht ganz so grottig wie „Horse Racing 2016“.

Harley-Davidson Motorcycles: Race to the Rally

Metascore: 33 – Veröffentlichung: 27. November 2006

Natürlich lässt sich ein Spiel, das Ende 2006 für die Playstation 2 erschien, nicht mit dem heutigen Standard vergleichen. Doch „Harley-Davidson Motorcycles: Race to the Rally“ war bereits für damalige Verhältnisse eine absolute Vollkatastrophe. Gamespot schrieb: „Dieses Spiel ist eine Beleidigung für Harley-Fans und Rennspiel-Liebhaber und sollte um jeden Preis vermieden werden.“

Das einzige Gute an dem Spiel war, dass es so schlecht gewesen ist, dass es fast schon wieder lustig wurde. Ein User schrieb auf metacritic.com: „Versteht mich nicht falsch, dieses Spiel ist SCHRECKLICH. ABER es ist so schlecht, dass es ein absoluter Knaller ist, es zu spielen. Ich kann mir keine bessere Art vorstellen, Zeit mit ein paar Freunden zu verbringen, als dieses Spiel zu starten und die nächsten Stunden damit zu verbringen, sich darüber lustig zu machen.“

