Stellar Blade: Nach mysteriöser Region-Lock-Problematik – Shift Up in Gesprächen mit PlayStation

„Stellar Blade“ wird im Juni auch für den PC erscheinen, doch aus bislang unbekannten Gründen werden Spieler in 129 Ländern ausgeschlossen. Shift Up hat bestätigt, dass man sich in Gesprächen mit dem PlayStation-Team befindet, um die Problematik schnellstmöglich zu lösen. Außerdem äußerten sich die Entwickler erneut zum umstrittenen Kopierschutz.

In dieser Woche kündigte Entwickler Shift Up die PC-Version von „Stellar Blade“ an, die in Form der sogenannten Complete Edition im nächsten Monat erscheinen wird. Außerdem wird das Komplettpaket des Action-Adventures auch für die PS5 erhältlich sein. Auf dem PC werden sich nach aktuellem Stand allerdings nicht alle Spieler mit Eve auf die Mission zur Rettung der Menschheit begeben können.

Denn aufgrund einer bislang rätselhaften Regionalsperre wird die PC-Version von „Stellar Blade“, die wie alle PC-Portierungen von Sony über Steam vertrieben wird, derzeit in 129 Ländern nicht angeboten. Diese Situation ließ selbst das Entwicklerstudio zunächst ratlos zurück. Doch nun haben sich die Macher erneut zu Wort gemeldet und Hoffnung auf eine Lösung des Problems gemacht.

Wie Shift Up in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt gegeben hat, befinde man sich derzeit in „intensiven“ Gesprächen mit dem PlayStation-Team und tue sein „Bestes“, um die Regionalsperren-Problematik „größtenteils so schnell wie möglich zu beheben“. Wie lange die Lösung des Problems noch auf sich warten lässt und ob „Stellar Blade“ letztendlich in allen Ländern verfügbar sein wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Darüber hinaus stellten die Entwickler nochmals klar, dass keine PSN-Pflicht für die PC-Version besteht und eine Verbindung mit dem Account „völlig optional und niemals erforderlich“ ist. Außerdem äußerten sie sich erneut zum umstrittenen Kopierschutz Denuvo, der bekanntlich zu Performance-Problemen führen kann und deswegen bei Spielern in der Kritik steht.

Allerdings weist Shift Up darauf hin, dass die Anti-Piraterie-Software „optimiert“ wurde, sodass es zu keinen Leistungseinbrüchen mehr kommt und „die gleiche durchschnittliche Bildrate“ beibehalten wird. „In einigen Fällen“ soll die Bildrate mit Kopierschutz sogar höher ausfallen. Konkrete Zahlen werden anhand einer Vergleichstabelle geliefert. Zudem bestätigten die Macher, dass die PC-Version Mods „uneingeschränkt unterstützt“ wird.

Das hat die Complete Edition zu bieten – ohne Benachteiligung für Frühkäufer

Die Complete Edition von „Stellar Blade“, die ab dem 11. Juni 2025 für PC und PS5 erhältlich ist, beinhaltet neben dem Hauptspiel auch alle bisher veröffentlichten Vorbesteller-Extras und DLCs. Dazu zählen die „NieR: Automata“– und „NIKKE: Goddess of Victory“-Erweiterungen mit zusätzlichen Outfits für Eve, das „Fluffy Bear“-Kosmetik-Paket für die Drohne sowie der „Planet Diving Suit (Captain)“.

Neu sind das „Crimson Wing“-Outfit, 25 zusätzliche Nanosuits und die Boss-Herausforderung gegen Mann, den Anführer der Sentinels. Besitzer des PS5-Originals erhalten diese neuen Inhalte per kostenlosem Update. „Sowohl die PC- als auch die PS5-Version bieten den gleichen Inhalt. Wir werden sicherstellen, dass frühe Käufer durch zukünftige Updates niemals benachteiligt werden“, versicherte Shift Up.

