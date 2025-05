XDefiant und mehr: Bei diesen Spielen gehen im Juni die Lichter aus

In regelmäßigen Abständen schalten Entwickler und Publisher die Server von Spielen ab. Dies passiert etwa, wenn die Spiele wenig erfolgreich oder aber die Nutzerzahlen so weit abgesunken sind, dass sich die Aufrechterhaltung der Spieleserver einfach nicht mehr lohnt.

Auch im Juni ist es wieder soweit und einige Titel gehen vom Netz. Mit dabei ist Ubisofts „XDefiant“, das erst im Mai 2024 veröffentlicht wurde.

Online-Services werden eingestellt

Bei folgenden Titeln werden im Juni 2025 die Server abgeschaltet:

Der Free-to-Play-Shooter „XDefiant“ wurde von Ubisoft erst am 21. Mai 2024 veröffentlicht. Allerdings war der Titel nicht so erfolgreich, wie es sich das Unternehmen erhoffte. Lange gab es Gerüchte um eine Einstellung des Shooters, bevor Ubisoft im letzten Dezember Nägel mit Köpfen machte und das Ende von „XDefiant“ ankündigte.

Vor dem Aus bekam der Titel jedoch noch neue Inhalte für Season 3 spendiert. Neben gleich drei neuen Fraktionen wurden auch weitere Spielmodi und Maps sowie ein neues Prestigesystem zu dem Online-Game hinzugefügt.

Mit „Resident Evil Re:Verse“ gehen am 30. Juni die Lichter bei einem weiteren erfolglosen Multiplayer-Spiel aus. Das Online-Deathmatch zwischen beliebten Figuren der „Resident Evil“-Reihe wurde mehrfach verschoben, bevor es 2022 veröffentlicht wurde. Am 4. März wurden das Spiel und seine dazugehörigen DLCs bereits aus den Stores entfernt. Am 30. Juni wird dem Titel, der für die Käufer von „Resident Evil Village“ kostenlos war, auch noch der Server genommen.

Auch EA schaltet weitere Spiele ab

Auch vor Sportfans macht die Serverabschaltung nicht Halt. Am 30. Juni 2025 verliert „Madden NFL 21“ seine Online-Komponente. Der Titel wurde ursprünglich im August 2020 veröffentlicht.

Doch damit nicht genug, auch den Servern des Nachfolgers werden schon in diesem Jahr die Stecker gezogen. „Madden NFL 22“, das im August 2021 erschien, verliert am 20. Oktober 2025 seine Online-Services.

Electronic Arts scheut sich nicht davor, auch bei den Fans beliebten Titeln den Hahn abzudrehen. 2023 gingen etwa gleich eine ganze Reihe an Titeln, wie „Dragon Age: Origins“ oder „Mirror’s Edge“, vom Netz. „Da Spiele durch neuere Titel ersetzt werden, schrumpft die Zahl der Spieler, die immer noch Spaß an den Spielen haben, die seit einiger Zeit live sind, auf ein Niveau – typischerweise weniger als ein Prozent aller Spitzen-Online-Spieler bei allen EA-Titeln – wo es nicht mehr möglich ist, hinter den Kulissen die Arbeit zu verrichten, die damit verbunden ist, die Online-Dienste für diese Spiele am Laufen zu halten“, erklärte das Unternehmen die Serverabschaltungen.

Quelle: TrueAchievements, EA

