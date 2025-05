Anno 117 Pax Romana: Ubisoft präsentiert erstes Gameplay zum neuen Aufbauspiel

Nachdem mit „Anno 1800“ der letzte Teil der legendären Aufbauspielreihe bereits 2019 veröffentlichte und im März 2023 auch für die Konsolen nachgereicht wurde, kündigte Ubisoft im vergangenen Jahr mit „Anno 117: Pax Romana“ den nächsten Teil des Strategie-Franchise an.

Wie der Titel bereits vermuten lässt, können sich die Spieler im kommenden Teil als frisch ernannter, römischer Statthalter probieren und im Jahre 117 nach Christus ihr eigenes Reich errichten. Wie genau das in Aktion aussieht, präsentiert der erste Gameplay-Trailer zu „Anno 117: Pax Romana“, der jetzt von Ubisoft veröffentlicht wurde.

Gameplay enthüllt: So errichtet ihr eure römische Provinz

Das bewegte Bildmaterial gewährt fast sechs Minuten lang umfangreiche Einblicke in das kommende Aufbauspiel und liefert darüber hinaus auch jede Menge neue Details. Beim Aufbau des Römischen Reichs werden die Spieler vor gewohnte Herausforderungen gestellt: An welchem Ort soll die neue Stadt erblühen? Wie viele Steuern sollen nach Rom geschickt werden und wie werden die Bedürfnisse des Volkes und die Anforderungen des Kaisers gleichermaßen zufriedengestellt?

Jede Entscheidung wird dabei von Bedeutung sein. Zudem stehen die Spieler vor der Wahl, wie ihr Territorium ausgeweitet werden soll: durch Diplomatie oder doch lieber durch militärische Macht? Außerdem kann dem Römischen Kaiser nicht nur gedient werden – auch das Anzetteln einer Rebellion wird möglich sein. Letztendlich liegt die Zukunft der eigenen Bürger in den Händen der Spieler.

In „Anno 117: Pax Romana“ werden sich die Städte zudem in bislang noch nie dagewesenem Umfang und Detailreichtum sowie voller Flexibilität errichten lassen. Von einzelnen Siedlungen bis hin zu mehreren Städten können die Spieler auf fast jedem Terrain bauen, das in der Spielwelt zu sehen ist. Abgesehen davon versprechen die Entwickler eine Grafik, die für das Genre neue Maßstäbe setzen soll.

Beta-Anmeldung und Collector’s Edition mitgestalten

Für die Entwicklung von „Anno 117: Pax Romana“ zeichnet sich Ubisoft Mainz verantwortlich, während der Release für die PS5, Xbox Series X/S und den PC im Winter 2025 erfolgen soll. Ein genaues Release-Datum steht bislang noch nicht fest. Cross-Play und Cross-Progression sollen über alle Plattformen hinweg geboten werden.

Interessierte Spieler können sich außerdem für einen Beta-Test auf der offiziellen Webseite registrieren, um das Aufbauspiel so schon vor der Veröffentlichung spielen zu können – wahlweise auch auf der Konsole. Konkrete Details oder einen Starttermin für die Testphase haben die Verantwortlichen aber noch nicht bekannt gegeben.

Obendrein haben Spieler die Möglichkeit, das Design der geplanten Collector’s Edition von „Anno 117: Pax Romana“ mitzugestalten. Eine entsprechende Umfrage steht ebenfalls auf der Webseite zum Spiel bereit. Durch die Mitmach-Aktion soll die sogenannte Governor Edition ein „einzigartiges und gemeinschaftliches Erlebnis“ bieten.

