Call of Duty 2025: Datamine deutet Comeback einer beliebten Gameplay-Mechanik an

Publisher Activision hat den diesjährigen „Call of Duty“-Ableger noch nicht offiziell enthüllt, doch die Gerüchteküche ist sich einig: Es wird sich wohl um „Call of Duty: Black Ops 7“ handeln, das angeblich eine direkte Fortsetzung des 2012 erschienenen „Black Ops 2“ darstellen soll. Ein Leaker packte zuletzt im April über die Kampagne, den Multiplayer- und Zombie-Modus aus.

Nun hat ein Datamine weitere Details zum kommenden Shooter ans Tageslicht gebracht. Demnach könnte eine beliebte Gameplay-Mechanik, die erstmals 2014 mit „Call of Duty: Advanced Warfighter“ in das Franchise eingeführt und zuletzt 2017 in „Call of Duty: Infinite Warfare“ zum Einsatz kam, zurückkehren: das Wall-Running.

Kehrt das Wall-Running in Black Ops 7 zurück?

Geleakt wurde der Datenfund (via Insider Gaming) zu „Call of Duty: Black Ops 7“ vom Nutzer CODWarfareForum in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter), der auch Screenshots der entsprechenden Codezeilen als Beweis enthält, die jedoch bald von Activision gesperrt werden dürften. Die Hinweise in den Daten müssen allerdings kein endgültiger Beweis sein, dass Wall-Running im neuen Shooter auch tatsächlich zum Einsatz kommt.

Der Fund hat in der Community bereits hitzige Diskussionen ausgelöst, sodass sich die Verantwortlichen noch dazu entscheiden könnten, auf das Feature zu verzichten. So diskutieren die Spieler bereits kräftig über die Vor- und Nachteile des Wall-Runnings. Obwohl die Reaktionen gemischt ausfallen, stehen die Spieler der Gameplay-Mechanik tendenziell eher positiv gegenüber.

Vor allem Teile der Fangemeinde, die sich die schnelleren, dynamischeren Bewegungen früherer „Call of Duty“-Spiele zurückwünschen, freuen sich über den Datenfund. Zudem wird das Potenzial für mögliche Karten hervorgehoben, die aufgrund des Wall-Runnings komplexere und vertikalere Designs bieten könnten. Dem gegenüber stehen jedoch die Spieler, die das traditionelle „Boots on the Ground“-Gameplay genießen und das Wall-Running als zu chaotisch empfinden.

Infinity Ward-Veteran kritisiert Ideenlosigkeit von Call of Duty

Letztendlich bleibt abzuwarten, ob das Wall-Running in „Call of Duty: Black Ops 7“ ein Comeback feiern wird. Am Ende wird die Entscheidung wohl davon abhängen, wie gut die Entwickler das Feature ausbalancieren und in das Gesamt-Gameplay integrieren können. Fakt ist: Die Verantwortlichen müssen sich für den nächsten Teil etwas einfallen lassen, nachdem die Reihe zuletzt wieder vermehrt in der Kritik stand.

So äußerte sich kürzlich auch Infinity Ward-Veteran Chance Glasco, der unter anderem am ersten „Call of Duty“ mitwirkte, in einem Interview kritisch zur Ideenlosigkeit der letzten Spiele. Er zog einen Vergleich zu einer Kult-Serie: „Es ist fast wie bei den Simpsons. Die Serie läuft so lange, dass es manchmal wirkt, als wären ihnen die Ideen ausgegangen.“ Sie habe sich „irgendwie ins Abseits verirrt“, aber er spiele es „trotzdem noch gern“.

