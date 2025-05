Call of Duty: Erwartungen nicht erfüllt – Nach knapp einem Jahr ist für diesen Ableger Schluss

Call of Duty:

Während "Call of Duty: Black Ops 6" einen erfolgreichen Launch verzeichnete, konnte ein anderer Ableger der "Call of Duty"-Reihe die internen Erwartungen nicht erfüllen. Dies führte zu einem drastischen Schritt von Activision.

Im vergangenen Herbst wies Activision darauf hin, dass es den Entwicklern von Treyarch gelang, mit „Call of Duty: Black Ops 6“ nicht weniger als den erfolgreichsten Launch der Seriengeschichte zu feiern.

Doch während sich die „Call of Duty“-Reihe auf dem PC und den Konsolen weiterhin großer Beliebtheit erfreut, blieben die Erfolge im Mobile-Bereich zuletzt teilweise überschaubar. Insbesondere die mobile Version von „Call of Duty: Warzone“ konnte die Erwartungen nicht erfüllen, wie die Verantwortlichen von Activision in einer aktuellen Mitteilung einräumten.

Daher entschied sich der Publisher dazu, den Support für „Call of Duty: Warzone Mobile“ einzustellen und den Titel am Sonntag, dem 18. Mai 2025, aus den gängigen Download-Stores zu entfernen.

Support endet nach etwas mehr als einem Jahr

Somit endet die Unterstützung von „Call of Duty: Warzone Mobile“ nach etwas mehr als einem Jahr. Der Mobile-Ableger von „Call of Duty: Warzone“ entstand in Zusammenarbeit der Studios Activision Shanghai, Beenox, Digital Legends und Solid State. Der Release für die mobilen Plattformen erfolgte im März 2024.

Neben einer auf mobile Systeme zugeschnittenen Steuerung bot „Call of Duty: Warzone Mobile“ die Möglichkeit, Fortschritte mit den PC- und Konsolenversionen zu synchronisieren.

Da „Call of Duty: Warzone Mobile“ die kommerziellen Erwartungen nicht erfüllen konnte, entschloss sich Activision dazu, den Shooter aus den Download-Stores zu entfernen und diesen nicht mehr weiterzuentwickeln.

Gleichzeitig kündigte der Publisher an, den Umfang des weiterhin spielbaren Mobile-Shooters „verschlanken zu wollen“.

Spieler sollen zu Call of Duty: Mobile wechseln

„Diese Entscheidung wurde nach sorgfältiger Abwägung verschiedener Faktoren getroffen“, erklärte Activision. „Obwohl wir stolz darauf sind, Call of Duty: Warzone auf authentische Weise auf mobile Geräte gebracht zu haben, hat das Spiel leider nicht die Erwartungen bei den Mobile-First-Spielern erfüllt. Anders als bei den PC- und Konsolen-Spielern.“

Weiter heißt es: „Wir wissen, dass diese Nachricht enttäuschend sein kann. Wir schätzen die Unterstützung, Leidenschaft, Rückmeldungen und das Engagement unserer Community sehr. Für die Spieler von Call of Duty: Warzone Mobile haben wir spezielle Anreize in Call of Duty: Mobile vorgesehen und ermutigen unsere Spieler, es kostenlos auszuprobieren.“

