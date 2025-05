Doom The Dark Ages: „Von einem Slayer zum anderen“ – Master Chief gratuliert dem Doom Guy zum Launch

Doom The Dark Ages:

In der vergangenen Woche feierte „Doom: The Dark Ages“ seinen Release, zu dem auch „Halo“-Entwickler 343 Industries gratulierte. Dazu teilte das Studio ein beeindruckendes Artwork des Master Chiefs im „Doom“-Stil.

Mit „Doom: The Dark Ages“ ist seit dem 15. Mai 2025 das neueste Abenteuer des Doom Slayers für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Und zur Feier der Veröffentlichung gab es prominente Glückwünsche von einer anderen Shooter-Größe: Niemand geringeres als der Master Chief aus der „Halo“-Reihe gratulierte dem Doom Guy zum Launch.

So teilten die „Halo“-Entwickler von 343 Industries in einem X-Beitrag (ehemals Twitter) ein ansehnliches Artwork mit dem Master Chief im unverkennbaren „Doom“-Stil, begleitet von den Worten: „Die Dämonen erheben sich wieder. Von einem Slayer zum anderen – Glückwunsch idSoftware & Bethesda zum Launch von DOOM: The Dark Ages!“

Und vor allem das Artwork, das ihr oberhalb dieser Meldung sieht, löste bei den Fans helle Begeisterung aus. Sofort wurden erneut Rufe nach einem möglichen Crossover laut – schließlich gehören die Entwicklerstudios beider Spiele mittlerweile zum Microsoft-Universum. Und beinahe wäre es sogar schon zu einer Zusammenkunft gekommen, wenn auch abseits der Videospiele.

Animationsserie plante Crossover von Doom und Halo

Ursprünglichen sollten der Doom Slayer und der Master Chief nämlich in einer Crossover-Episode der Animationsserie „Secret Level“ aufeinander treffen, die im Dezember 2024 auf Amazons Streaming-Plattform Prime Video an den Start ging und fünfzehn Episoden mit Geschichten aus bekannten Computer- und Videospielmarken umfasst. Und wie die Autoren Tim Miller und Dave Wilson im Nachhinein in einem Interview enthüllt haben, sollte auch eine Episode mit „Halo“ und „Doom“ realisiert werden.

„Wir wollten eine Crossover-Episode mit Master Chief und Doom Slayer machen, und ich habe ein ganzes Wochenende damit verbracht, diesen leidenschaftlichen Brief aus meiner Kindheit zu verfassen“, verriet Wilson. Doch letztendlich erteilte das Xbox-Team der Idee eine Absage, sodass die Episode nicht umgesetzt werden konnte. Allerdings wurde bereits eine zweite Staffel von „Secret Level“ angekündigt – und möglicherweise überdenkt Microsoft seine Entscheidung nochmal.

Ernüchternde Spielerzahlen auf Steam

Währenddessen kämpft „Doom: The Dark Ages“ auf einer Plattform aktuell mit schwachen Spielerzahlen: Auf Steam erreichte der neueste Teil von id Softwares Shooter lediglich einen Höchststand von 31.470 gleichzeitigen Spielern. Damit bleibt er deutlich hinter „Doom: Eternal“ und dem „Doom“-Reboot von 2016 zurück. Seit dem Wochenende sinken die Zahlen kontinuierlich, und aktuell sind nicht einmal mehr 10.000 Spieler gleichzeitig mit dem Slayer im Mittelalter unterwegs.

Nicht zu vergessen ist natürlich, dass „Doom: The Dark Ages“ auf dem PC seit seiner Veröffentlichung auch über Microsofts Game Pass spielbar ist. Jedoch haben Beispiele wie zuletzt auch „Clair Obscur: Expedition 33“ bereits gezeigt, dass eine Veröffentlichung im Gaming-Abo hohe Spielerzahlen nicht grundsätzlich ausschließt. Bethesda und id Software haben bislang noch keine offiziellen Spieler- oder Verkaufszahlen zu „Doom: The Dark Ages“ bekannt gegeben.

