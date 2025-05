Gamescom 2025: Nintendo macht erfreuliche Ankündigung, Sony auch?

Nintendo bestätigt die Rückkehr zur Gamescom 2025 in Köln. Die Messe findet vom 20. bis 24. August statt und gilt als zentrale Plattform für neue Spiele und Hardware wie etwa die Switch 2.

Nach einem Jahr Abwesenheit wird Nintendo im Sommer 2025 wieder auf der Gamescom vertreten sein. Die Rückkehr erfolgt in einem für das Unternehmen strategisch wichtigen Jahr – wenige Wochen nach dem Launch der Switch 2, die in äußerst große Fußstapfen tritt.

Das japanische Traditionsunternehmen hatte 2024 auf eine Teilnahme an der Gamescom verzichtet. Heute erfolgte die Bestätigung, dass Nintendo in diesem Jahr zurückkehrt. Auf dem offiziellen deutschen X-Account des Unternehmens heißt es: „Rot im Kalender anstreichen: Nintendo ist 2025 wieder auf der Gamescom. Wir freuen uns, euch vom 20. bis 24. August in Köln begrüßen zu dürfen!“

Zu den geplanten Inhalten des Nintendo-Auftritts wurden keine weiteren Details veröffentlicht. Allerdings fällt die Veranstaltung zeitlich rund zwei Monate nach dem offiziellen Launch der Nintendo Switch 2, die am 5. Juni 2025 erscheint.

Mehr dazu im nachfolgend verlinkten Artikel:

Auf der Gamescom 2025 bietet sich für Nintendo die Möglichkeit, die Switch 2 und deren Spiele einem breiten Publikum vorzustellen. Für Besucher, die mit dem Kauf liebäugeln, dürfte der Messestand eine gute Gelegenheit zum Ausprobieren der neuen Hardware darstellen.

Einige Titel, deren Veröffentlichung im zweiten Halbjahr 2025 geplant ist, könnten im Fokus der Präsentation stehen:

Donkey Kong: Bananza (Veröffentlichung im Juli)

(Veröffentlichung im Juli) Drag X Drive (Sommer 2025)

(Sommer 2025) Pokémon Legends ZA (Switch 2-Version angekündigt)

(Switch 2-Version angekündigt) Metroid Prime 4: Beyond (Switch 2-Version geplant)

Die Gamescom 2025 im Überblick

Die Gamescom findet in diesem Jahr einmal mehr in Köln statt – und zwar vom 20. bis 24. August 2025. Den Auftakt bildet die „Opening Night Live“ mit Geoff Keighley am 19. August 2025. Erwartet werden internationale Ankündigungen und Weltpremieren.

Neben der klassischen Entertainment Area bietet die Messe auch Bereiche für Indie-Games, Retrospiele, Cosplay, Familien, Fachpublikum und mehr:

Entertainment Area : Testmöglichkeiten für neue Titel

: Testmöglichkeiten für neue Titel Business Area : Fachbesucher, B2B-Meetings

: Fachbesucher, B2B-Meetings Indie Area & Retro Area : Kleinere Studios und klassische Spiele

: Kleinere Studios und klassische Spiele Cosplay Village & Family & Friends Area: Community-orientierte Formate

Der Ticketverkauf ist bereits gestartet. Sowohl Tageskarten für Privatbesucher als auch Fachbesuchertickets sind über die offizielle Gamescom-Website erhältlich:

Sony Interactive Entertainment hat bislang keine Teilnahme für 2025 bestätigt. Das Unternehmen war zuletzt 2019 auf der Gamescom vertreten – damals mit „Death Stranding“, „Dreams“, „Marvel’s Iron Man VR“ und weiteren Games. Seitdem setzt Sony vermehrt auf digitale Präsentationen wie die „State of Play“.

Weitere Meldungen zu Nintendo, gamescom 2025.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren