GTA 6: Publisher Take-Two findet lange Wartezeit okay – und erklärt auch gleich warum

„GTA 5“ wurde erstmals im September 2013 für die PS3 und Xbox 360 veröffentlicht. Und „GTA 6“ wird wohl frühestens am 26. Mai 2026 erscheinen – das ist zumindest der von Entwickler Rockstar Games zuletzt ausgerufene Release-Termin, nachdem es Anfang des Monats zu einer Verschiebung des heiß erwarteten Open-World-Spektakels kam.

Demnach würde die Wartezeit zwischen „GTA 5“ und „GTA 6“ mindestens zwölf Jahre und acht Monate betragen – so lange mussten Fans noch nie auf einen neuen Hauptteil der Reihe warten. Strauss Zelnick, CEO von Publisher Take-Two Interactive, sieht die lange Wartezeit jedoch gelassen und erklärte in einem aktuellen Interview, dass die Entwickler technisch gesehen schließlich „mehrmals im Jahr“ neue „GTA“-Inhalte veröffentlichen.

Zelnick argumentiert: GTA Online rechtfertigt lange Wartezeit auf GTA 6

So verwies das Oberhaupt von Take-Two in einem Gespräch mit The Game Business (via GamingBolt) auf „GTA Online“, dass von Rockstar Games seit mehr als einem Jahrzehnt mit neuen Updates versorgt wird. Diese Menge an Inhalt sei laut Zelnick sogar mit den Vollversionen früherer „GTA“-Spiele vergleichbar.

„Im Falle von GTA haben wir GTA Online, und Rockstar hat GTA Online mit Inhalten beliefert, die teilweise so umfangreich sind, dass sie vor 15 Jahren als eigenständiges Spiel durchgegangen wären“, so Zelnick.

„Man könnte durchaus argumentieren, dass Rockstar mehrmals im Jahr eine Art neues GTA veröffentlicht hat. Ähnliches gilt für Red Dead Online, das ja fortlaufend erweitert wird. Und im letzten Quartal haben GTA Online und Red Dead Online die Erwartungen übertroffen.“

Zelnick außerdem: „Denkt daran, wie es früher war, in den guten alten Zeiten oder den schlechten alten Zeiten, je nachdem, wie man es betrachtet. Wir entwickelten ein Spiel, brachten es auf den Markt, hofften auf Erfolg und machten dann das nächste. Heute haben wir die Chance, dass sich die Kunden kontinuierlich mit unseren Top-Titeln beschäftigen können. Sei es durch herunterladbare Zusatzinhalte oder durch Mehrspieler-Varianten dieser Spiele.“

„Rockstar bedient seine Nutzerschaft seit 2014 täglich“

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wies Zelnick obendrein auch auf hauseigene Franchises „NBA 2K“ und „WWE 2K“ hin, die über ähnliche Online-Features verfügen. Auch hier wurde die Zeit, die Spieler mit diesen Titeln verbringen, dank kontinuierlicher Updates von nur wenigen Monaten „auf praktisch 12 Monate“ verlängert.

„Unsere Strategie ist, dass wenn wir den Konsumenten einen Hit liefern, sie gerne dabei bleiben möchten“, erläuterte Zelnick. „Und das erfordert von unseren Teams, dass sie angemessen mehr Inhalte kreieren, diese Inhalte pflegen und sie vermarkten. Das Geschäft hat sich zu einem weltweiten, fortlaufenden Geschäft entwickelt. Ich würde sagen, dass Rockstar seine Nutzerschaft täglich bedient, und das schon seit geraumer Zeit, im Grunde seit 2014.“

Darüber hinaus bekräftigte Zelnick unlängst, dass sich die lange Wartezeit auf „GTA 6“ auszahlen werde. So äußerte der CEO in einem Fernsehinterview: „Rockstar Games hat den Anspruch, das Beste zu erschaffen, was die Unterhaltungswelt je gesehen hat, und das über die interaktive Unterhaltung hinaus.“ Die Verschiebung des Releases sei letztendlich nur Ausdruck des Wunsches, „dass bestmögliche, ausgereifte Erlebnis für die Spieler zu erschaffen“.

