Intergalactic The Heretic Prophet: Schauspieler gewährt seltenen Einblick in neue Naughty-Dog-Produktion

Stephen A. Chang, bekannt aus „The Last of Us Part 2", spricht erstmals über seine Rolle in „Intergalactic: The Heretic Prophet". Das neue Sci-Fi-Projekt von Naughty Dog bleibt dennoch ein gewisses Mysterium.

Über „Intergalactic: The Heretic Prophet“ ist recht wenig bekannt. Zwar zeigte Naughty Dog im vergangenen Dezember einen ausführlichen Trailer, der die Protagonistin und das grundlegende Setting offenbarte, doch viele Fragen blieben unbeantwortet. Ein aktuelles Interview mit Stephen A. Chang bietet zumindest kleine Einblicke in die Produktion.

„Letzte Woche habe ich mit der Arbeit am nächsten Naughty-Dog-Spiel begonnen“, erklärte Chang in einem Gespräch mit Dexerto. Der Schauspieler, der in „The Last of Us Part 2“ Jesse verkörpert, spielt auch in „Intergalactic“ eine Rolle, zu der Hintergrundinformationen weitgehend ausstehen.

Laut Chang verfolgt das Studio eine besonders strikte Informationspolitik und möchte „alles unter Verschluss“ halten. „Ich weiß wahrscheinlich genauso viel darüber wie ihr. Und ich glaube, das ist Absicht“, so der Schauspieler. Den Trailer habe er erst kurz vor der öffentlichen Präsentation zu sehen bekommen.

Chang berichtete im Interview von einer beteiligten Freundin, die ebenfalls ahnungslos in das Projekt einstieg: „Ist das etwa The Last of Us Part 3, was wir da machen?“, zitierte er die Dame. „Wir wussten also gar nicht, worauf wir uns einlassen.“ Auch intern erhalten Beteiligte offenbar nur eingeschränkten Zugang zu Informationen über die Handlung.

Die Arbeit an „Intergalactic: The Heretic Prophet“ erfolgt letztlich in Teilabschnitten und recht fragmentiert. „Man bekam Teile des Drehbuchs. Manchmal war es nicht einmal chronologisch“, so Chang, der in dieser Hinsicht auf Erfahrungen zurückgreifen konnte: „So wurde auch The Last of Us Part 2 gedreht“, ergänzte der Schauspieler.

Genaue Rolle bleibt unklar, aber Hinweise im Trailer

Im offiziellen Enthüllungstrailer zu „Intergalactic: The Heretic Prophet“ ist Changs Figur in einer Szene mit vier weiteren Charakteren zu sehen. Einem eingeblendeten Zeitungsartikel zufolge handelt es sich wohl um die „Fünf Asse“ – offenbar eine Verbrecherbande. Darunter befinden sich Figuren, die von Kumail Nanjiani, Tony Dalton und Ashley Scott verkörpert werden.

„Als ich am Set für mein kleines Ding war, dachte ich: Oh Scheiße, das ist eine ziemlich große Sache, ich bin hier der kleine Fisch“, resümierte Chang und ergänzte: „Das wird der nächste große Hit.“

Die fünf Asse scheinen eine zentrale Rolle in „Intergalactic: The Heretic Prophet“ zu spielen.

Tati Gabrielle über Vorbereitung und Druck

Auch Schauspielerin Tati Gabrielle, die in der Rolle der Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun zu sehen sein wird, sprach kürzlich über ihre Arbeit an „Intergalactic: The Heretic Prophet“. In einem Interview berichtete sie von einer intensiven Vorbereitung auf den öffentlichen Druck, der mit der Teilnahme an einem Spiel von Naughty Dog einhergehen kann.

Dabei verwies sie nicht zuletzt auf die Erfahrungen von Laura Bailey, die nach ihrer Rolle als Abby in „The Last of Us Part 2“ massiven Anfeindungen ausgesetzt war. Laut Gabrielle lag ein zentraler Fokus der Vorbereitung – unter anderem durch Neil Druckmann – darauf, „einen bewussten und reflektierten Umgang mit öffentlicher Kritik“ zu entwickeln.

Wann „Intergalactic: The Heretic Prophet“ erscheint, bleibt unklar. Mit einer Veröffentlichung ist nicht vor 2027 zu rechnen. Das Spiel gehört zu den laufenden Einzelspieler-Projekten von Naughty Dog.

