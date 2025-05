Intergalactic The Heretic Prophet: Schauspieler überzeugte am TLOU-Set und ergatterte so eine Rolle im neuen Naughty-Dog-Spiel

Einer der Charaktere in „Intergalatic: The Heretic Prophet“ wird von Schauspieler Tony Dalton verkörpert, der seine Rolle nur bekam, weil er Neil Druckmann am Set von „The Last of Us“ so beeindruckte. Das enthüllte der Entwickler und kreative Kopf von Naughty Dog jetzt in einem Interview.

Mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ arbeitet Entwicklerstudio Naughty Dog an seinem nächsten potenziellen Gaming-Blockbuster. Erstmals angekündigt wurde das Spiel mit einem ersten Trailer im Rahmen der Game Awards 2024 im Dezember des vergangenen Jahres. Abgesehen von der Grundprämisse sind bislang aber kaum handfeste Details zum nächsten Projekt der „The Last of Us“– und „Uncharted“-Entwickler bekannt.

Im ersten Trailer entdeckten die Fans anhand eines Fotos aber erste Hinweise auf die mögliche Besetzung. Und jetzt wurde der Auftritt eines bereits erspähten Schauspielers, der außerdem auch in der aktuellen Folge der zweiten Staffel von „The Last of Us“ zu sehen war, von Naughty Dogs Creative Director Neil Druckmann bestätigt.

Achtung, Spoiler! Die folgenden Zeilen enthalten Details zur Handlung der sechsten Folge der zweiten Staffel von „The Last of Us“. Wer die aktuelle Episode noch nicht gesehen hat, liest auf eigene Gefahr.

„Der charmanteste und bedrohlichste Mann, den ich je im Fernsehen gesehen habe“

In der Mitte des erwähnten Fotos, das ihr oberhalb dieser Meldung seht, erkannten die Fans Schauspieler Tony Dalton, der unter anderem durch seine Rolle als Lalo Salamanca im „Breaking Bad“-Spin-off „Better Call Saul“ bekannt sein dürfte. Zudem tauchte er in der neuesten Folge von „The Last of Us“ als eine Figur auf, die in den Videospielen bislang nicht vorkam: als Vater von Joel und Tommy.

Als Javier Miller ist Dalton im Austin der 80er Jahre zu sehen, und genau dieser Auftritt sorgte dafür, dass er auch eine Rolle in „Intergalatic: The Heretic Prophet“ erhielt, wie Druckmann jetzt im Gespräch mit Entertainment Weekly enthüllte. „Er kam mir sofort in den Sinn, und ich habe es ihm sofort angeboten“, sagte er. Aber auch als Vater von Joel und Tommy war Dalton für Druckmann die „erste Wahl“.

„Ich war von seiner Leistung in Better Call Saul einfach so begeistert. Ich bezeichne ihn scherzhaft als den charmantesten und bedrohlichsten Mann, den ich je im Fernsehen gesehen habe“, so Druckmann im Interview. Welche Rolle Dalton im kommenden Sci-Fi-Abenteuer genau übernehmen wird, ist bislang aber noch nicht bekannt.

Nächstes Naughty-Dog-Spiel lässt noch auf sich warten

Dalton dürfte in „Intergalactic: The Heretic Prophet“ aber wohl eine wichtige Rolle bekleiden. Er ist nämlich auf dem besagten Crew-Foto unmittelbar neben der Protagonistin und Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun abgebildet, die von Schauspielerin Tati Gabrielle verkörpert wird. Übrigens ist Gabrielle gerade ebenfalls in der zweiten Staffel von „The Last of Us“ als Nora, ein Mitglied von Abbys Gruppe, zu sehen.

Es dürfte jedoch noch einige Zeit vergehen, bis wir mehr Details zu den Figuren und „Intergalactic: The Heretic Prophet“ erhalten. Die Veröffentlichung des PS5-exklusiven Spiels wird voraussichtlich nicht vor 2027 stattfinden. Aufgrund der strikten Informationspolitik von Naughty Dog bleibt das neue Projekt selbst für die mitwirkenden Schauspieler ein Geheimnis, wie Stephen A. Chang, bekannt als Jesse aus „The Last of Us Part 2“ und ebenfalls Teil des Weltraum-Abenteuers, erst kürzlich verriet.

