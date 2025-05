Physint: Für PS6? Kojima spricht über die Entwicklungsdauer und seine Zukunftspläne

Mit dem 2024 angekündigten "Physint" kehrt die japanische Designer-Legende Hideo Kojima ins Genre der Agenten-Stealth-Action zurück. In einem frisch veröffentlichten Video sprach Kojima über die Entwicklungsdauer des Projekts und darüber, wohin ihn sein Weg nach der Veröffentlichung des Titels führen soll.

Anfang 2024 kündigte Hideo Kojima mit „Physint“ seine Rückkehr in das Action-Spionage-Genre an. Der Haken an der Sache: Bis wir erste Eindrücke vom neuen Kojima-Projekt zu sehen bekommen, dürfte noch einige Zeit vergehen.

Dies untermauert auch ein frisch veröffentlichter Clip, in dem die japanische Designer-Legende über die Entwicklungsdauer von „Physint“ spricht. Laut Kojima wird diese bei fünf bis sechs Jahren liegen. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass wir 2030 oder 2031 auch wirklich in den Genuss von „Physint“ kommen.

Stattdessen bestätigte Kojima im vergangenen Monat, dass er sich nach der Fertigstellung und Veröffentlichung von „Death Stranding 2“ zunächst dem Horror-Titel „OD“ widmen wird, den er Ende 2023 gemeinsam mit Xbox ankündigte.

Wie geht es für Kojima nach Physint weiter?

In der Vergangenheit hat Hideo Kojima immer wieder den Wunsch geäußert, eines Tages einen großen Film zu produzieren. Wie der Designer nun verriet, hält er weiterhin an diesem Traum fest und plant, ihn nach der Fertigstellung von „Physint“ in Angriff zu nehmen.

Nach seinem Abschied von Konami erhielt Kojima laut eigenen Angaben mehrere Angebote, um mit seinem neuen Studio Spiele im Auftrag von Publishern zu entwickeln.

Diese Angebote lehnte er jedoch bewusst ab, um sich voll und ganz auf eigene Projekte wie „Death Stranding“ konzentrieren zu können.

„Ja, das würde ich“, antwortete Kojima auf die Frage, ob er gerne als Regisseur für einen Film verantwortlich sein würde. „Nach meinem Ausstieg bei Konami hatte ich viele Angebote mit ernsthaften Bedingungen zur Entwicklung von Spielen in meinem unabhängigen Studio. Neben Death Stranding 2 befindet sich Physint in Entwicklung. Das wird weitere fünf oder sechs Jahre in Anspruch nehmen.“

„Aber vielleicht entscheide ich mich danach endlich, einen Film zu machen. Ich bin mit dem Kino aufgewachsen. Regie zu führen wäre eine Art Hommage daran. Außerdem werde ich älter, und ich würde es lieber tun, solange ich noch jung bin“, fügte Kojima abschließend hinzu.

Death Stranding 2 erreichte kürzlich den Gold-Status

Vor wenigen Tagen kündigten die Verantwortlichen von Kojima Productions an, dass das Studio den nächsten großen Meilenstein erreichte. So schloss das Team die Entwicklung von „Death Stranding 2“ offiziell ab. Der geplanten Veröffentlichung des Nachfolgers im kommenden Monat steht also nichts mehr im Wege.

„Death Stranding 2“ erscheint am 26. Juni 2025 exklusiv für die PS5. Neben der 79,99 Euro teuren Standard Edition bietet Kojima Productions für 89,99 Euro eine Deluxe Edition an. Neben digitalen Extras bietet die Deluxe Edition einen 48-stündigen Vorabzugriff auf das Spiel.

Ebenfalls geboten werden eine exklusive Collector’s Edition, die sich Sammler für 249,99 Euro sichern können, sowie ein DualSense im exklusiven Design von „Death Stranding 2“.

