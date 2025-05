PS5 & PS4: F1 25, RoadCraft und mehr – Top 20 der Vorbestellungen im PSN

In den kommenden Wochen erscheinen mehrere Titel für PS5 und zum Teil noch für die PS4. Dazu gehören etablierte Serien und neue Marken. Ein Blick in den PlayStation-Store verrät, welche Titel schon vor dem Launch reichlich Spieler anziehen.

Auf Platz 1 liegt aktuell die „F1 25 Iconic Edition“, die mit einem Preis von 99,99 Euro zu Buche schlägt. Inbegriffen ist ein dreitägiger Frühzugang, sodass Käufer dieser Fassung schon am 27. Mai 2025 loslegen können. Hinzu kommen das „Ikonische Lewis-Hamilton-Pack“ und weitere Ergänzungen, die nicht in der Standardversion von „F1 25“ enthalten sind. Letztere befindet sich wiederum auf Rang 15.

Destiny 2, Elden Ring und Ghost of Yotei

Auch „Destiny 2: Jahr der Prophezeiung“ landete auf dem Treppchen – und zwar als Ultimate Edition. Hier bekommen Käufer ebenfalls für 99,99 Euro das Komplettpaket. Los geht es aber erst am 15. Juli 2025.

„RoadCraft“ gehört zu den Spielen, die mehrfach in den Vorbesteller-Charts vertreten sind – sowohl in der Rebuild Edition (49,99 Euro) als auch in der günstigeren Standardfassung für (39,99 Euro). Spieler leiten darin eine Firma, die sich um den Wiederaufbau von Katastrophengebieten kümmert

Es folgen große Marken wie „Elden Ring Nightreign“, erfolgreich in der Deluxe Edition für 54,99 Euro und in der Standardversion für 39,99 Euro. Der Launch der Multiplayer-Auskopplung erfolgt am 30. Mai 2025. „Ghost of Yotei“ ist ebenfalls in zwei Editionen vertreten, wobei die Deluxe Edition die erfolgreichere ist. Der Launch ist für Anfang Oktober vorgesehen.

Komplettübersicht der meistverkauften PSN-Vorbestellungen

F1 25 Iconic Edition (99,99 Euro) Destiny 2 Jahr der Prophezeiung Ultimate Edition (99,99 Euro) RoadCraft Rebuild Edition (49,99 Euro) Fantasy Life i Die Zeitdiebin Digital Deluxe Edition (69,99 Euro) Elden Ring Nightreign Deluxe Edition (54,99 Euro) Ghost of Yotei Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) RoadCraft (39,99 Euro) Mafia The Old Country Deluxe Edition (59,99 Euro) Elden Ring Nightreign (39,99 Euro) Mafia The Old Country (49,99 Euro) Death Stranding 2 Deluxe Edition (89,99 Euro) MindsEye (59,99 Euro) Ghost of Yotei (79,99 Euro) Blades of Fire (59,99 Euro) F1 25 Standard Edition (79,99 Euro) Onimusha 2 Samurais Destiny (29,99 Euro) Death Stranding 2 (79,99 Euro) Rematch Elite Edition (44,99 Euro) EA Sports MVP-Deluxe-Bundle (Madden NFL 26 + College Football 26) (159,99 Euro) Killing Floor 3 Elite Nightfall Edition (79,99 Euro)

Wie gewohnt gilt: Die Vorbesteller-Charts im PlayStation-Store geben einen guten Hinweis darauf, welche Spiele nach dem Launch zu einem Erfolg werden könnten. Verlässlicher sind hier allerdings die Charts, die nach der Veröffentlichung eintreffen – beispielsweise für die meistverkauften Spiele in Deutschland.

