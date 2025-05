Rainbow Six Siege X: PS5-Pro-Support, 6v6-Spielmodus, modernisierte Karten und mehr – Roadmap für Year 10 enthüllt

Rainbow Six Siege X:

Ubisoft hat im Rahmen des RE:LO:AD-2025-Events die Inhalte und Pläne für „Rainbow Six Siege X" und kommende Seasons vorgestellt. Neben einem neuen 6v6-Modus, modernisierten Karten und tiefgreifenden Spielmechanik-Updates steht die Bekämpfung von Cheating und toxischem Verhalten im Fokus. Zudem wurden für Konsolen und PC aktualisierte Spezifikationen herausgegeben.

Am 10. Juni 2025 beginnt für „Rainbow Six Siege“ eine neue Entwicklungsphase. Mit der Einführung von „Siege X“ und der Freischaltung von „Operation Daybreak“ in Season 2 stellt Ubisoft die strategischen Weichen neu.

„Rainbow Six Siege X“ markiert den Startpunkt für eine Reihe grundlegender Neuerungen. Der Shooter wird auf allen Plattformen, darunter PlayStation, Xbox und PC, in einer überarbeiteten Version angeboten.

Zu den Neuerungen gehören:

Modernisierte Karten mit besserer Beleuchtung, Texturauflösung und optimiertem Layout

mit besserer Beleuchtung, Texturauflösung und optimiertem Layout Neue zerstörbare Elemente , z. B. explosive Gasleitungen und Rauchmelder

, z. B. explosive Gasleitungen und Rauchmelder Erweiterte Abseilmechanik mit dynamischer Bewegung

mit dynamischer Bewegung Überarbeitetes Audio-System zur verbesserten Gegnerortung

zur verbesserten Gegnerortung Kommunikationsrad und Waffeninspektionsfunktion

und Neues Onboarding-System für Einsteiger

für Einsteiger Karriere-Statistik-Tracker mit E-Sport-Kennzahlen wie „K.O.S.T.“

Ebenso kommt eine kostenlos spielbare Version von „Rainbow Six Siege X“ hinzu: Die Modi „Schnelles Spiel“, „Unranked“ und „Dual Front“ – ein neuer 6v6-Modus – sind darin ohne Einschränkung verfügbar.

Eine vorherige Testphase auf PC läuft ab dem 20. Mai 2025 und endet am 9. Juni 2025. Teilnehmen können alle, die „Rainbow Six Siege“ bereits besitzen.

Operation Daybreak: Balancing und Operator-Überarbeitung

Mit dem Start von „Year 10, Season 2“ beginnt auch „Operation Daybreak“. Im Fokus stehen Anpassungen an Operatoren und Spielmechaniken. Besonders Clash erhält ein neues Design: Der CCE-Schild MK2 erlaubt mehr Mobilität und taktische Optionen, darunter die Fernsteuerung des Taser-Effekts.

Weitere Änderungen:

Jackal : Pingt eine feindliche Position an, nachdem er Fußspuren gescannt hat. Diese verschwinden sofort danach. Er kann die Funktion fünfmal statt wie bisher dreimal verwenden.

: Pingt eine feindliche Position an, nachdem er Fußspuren gescannt hat. Diese verschwinden sofort danach. Er kann die Funktion fünfmal statt wie bisher dreimal verwenden. Sledge : Wird in der Lage sein, Schildträger niederzuschlagen, denen er begegnet.

: Wird in der Lage sein, Schildträger niederzuschlagen, denen er begegnet. Blackbeard : Erhält ein getöntes Schildglas zugunsten einer besseren Sichtbarkeit.

: Erhält ein getöntes Schildglas zugunsten einer besseren Sichtbarkeit. Thunderbird : Heilung durch Kona-Stationen nur noch für Verbündete

: Heilung durch Kona-Stationen nur noch für Verbündete Jäger : Erhält ein erweitertes Abwehrsystem gegen neue Ausrüstung.

: Erhält ein erweitertes Abwehrsystem gegen neue Ausrüstung. Elektrizität : Verursacht keinen Schaden mehr an Operatoren, verlangsamt sie nur noch und zerstört Geräte unabhängig von der Teamzugehörigkeit.

: Verursacht keinen Schaden mehr an Operatoren, verlangsamt sie nur noch und zerstört Geräte unabhängig von der Teamzugehörigkeit. Verletzung der Gliedmaßen wird reduziert, sodass es wichtiger denn je ist, auf die Körpermitte oder den Kopf zu zielen.

wird reduziert, sodass es wichtiger denn je ist, auf die Körpermitte oder den Kopf zu zielen. Schildträger können beim Springen oder sich fallen lassen von höheren Ebenen nicht mehr über das Visier zielen.

PS5 und Co. – Ubisoft aktualisiert Zielwerte

Passend zu den Neuerungen wurden die Spezifikationen für Konsolen und PC aktualisiert. Auch Besitzer einer PS5 Pro kommen nicht zu kurz. Wie auch aus anderen Spielen gewohnt, bietet „Rainbow Six Siege X“ jeweils zwei Optionen an:

PS5 – Leistung

Auflösung: 2160p

Ziel-Performance: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)

PS5 – Qualität

Auflösung: 2160p

Ziel-Performance: 60 FPS

PS5 Pro – Leistung

Auflösung: 2160p

Ziel-Performance: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)

PS5 Pro – Qualität

Auflösung: 2160p

Ziel-Performance: 60 FPS

Xbox Series S – Leistung

Auflösung: 1080p

Ziel-Performance: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)

Xbox Series S – Qualität

Auflösung: 1728p

Ziel-Performance: 60 FPS

Xbox Series X – Leistung

Auflösung: 2160p

Ziel-Performance: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)

Xbox Series X – Qualität

Auflösung: 2160p

Ziel-Performance: 60 FPS

R6 ShieldGuard: Neuer Sicherheitsansatz gegen Cheating

Parallel zu den inhaltlichen Erweiterungen, die mit „Rainbow Six Siege X“ Einzug halten, verfolgt Ubisoft mit „R6 ShieldGuard“ einen weiterentwickelten Sicherheitsansatz. Dieses System kombiniert Anti-Cheat-Technologie mit Verhaltensmoderation.

Geplante Maßnahmen:

Dynamische Bereitstellung neuer Sicherheitsdateien

Vollständig aktiviertes Reputationssystem mit Feedback-Optionen

Moderation von Voice- und Text-Chat

Individuell einstellbare Datenschutzeinstellungen

Die Maßnahmen sollen über die kommenden Seasons weiter ausgebaut und durch Community-Feedback ergänzt werden.

Ausblick auf Seasons 3 und 4

Für das zweite Halbjahr 2025 sind in „Rainbow Six Siege X“ weitere Inhalte geplant. Saison 3 bringt einen neuen schweizerischen Operator, eine neue Waffe sowie drei überarbeitete Karten (Nighthaven, Lair, Consulate) in den Shooter. Der neue Modus „Siege Cup“ bietet wöchentliche Herausforderungen mit erweiterter Gegneranalyse.

Zum zehnjährigen Jubiläum des Spiels folgt in Saison 4 ein In-Game-Event. Hinzu kommen weitere Waffen, neue Kartenüberarbeitungen (u. a. Theme Park, Skyscraper), Trainingsmodi und technische Verbesserungen. Das Matchmaking und Systemumgebungen werden ebenfalls angepasst. Mit der Playlist „Testing Grounds“ sollen experimentelle Inhalte frühzeitig getestet und evaluiert werden.

Die vollständige Roadmap für das Jahr 10 sowie weiterführende Informationen sind auf der offiziellen Website von „Rainbow Six Siege" abrufbar.

