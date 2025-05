Resident Evil 4: Mutter aller modernen Actionspiele? Ex-Naughty-Dog-Entwickler über den prägenden Einfluss des Capcom-Klassikers

In diesem Jahr feierte „Resident Evil 4“ sein 20-jähriges Jubiläum. So wurde der Horror-Klassiker von Entwickler Capcom ursprünglich bereits am 11. Januar 2005 für Nintendos GameCube veröffentlicht. Doch auch zwei Jahrzehnte später sorgt das Spiel noch für ausreichend Gesprächsstoff – und das nicht nur wegen des 2023 veröffentlichten Remakes.

Schließlich gilt „Resident Evil 4“ bis heute als absolutes Meisterwerk und zählt zu den erfolgreichsten sowie einflussreichsten Videospielen aller Zeiten. Capcom revolutionierte damit nicht nur das Survival-Horror-Genre, sondern prägte auch maßgeblich die Entwicklung von Third-Person-Shootern. Eine Tatsache, die jetzt auch der ehemalige Naughty-Dog-Mitarbeiter Jeremy Huxley erneut in Erinnerung rief.

Wie Resident Evil 4 moderne Videospiele beeinflusste

Huxley, der von 2010 bis 2020 als Senior Environment Artist bei Naughty Dog tätig war und unter anderem an beiden „The Last of Us“-Spielen sowie mehreren „Uncharted“-Teilen gearbeitet hat, sprach jetzt in einem Interview mit Kiwi Talkz (via MP1st) über den Einfluss von „Resident Evil 4“ auf Titel wie „Gears of War“ und auch „Uncharted“ sowie über die Trends, die das Horrorspiel etablierte, die das heutige Spieldesign formen.

„Wir haben in den letzten 20 Jahren eine beachtliche Entwicklung durchgemacht. Betrachtet man Resident Evil 4, so hat es gewissermaßen Gears of War, Uncharted und all diese anderen Spiele beeinflusst. Ich erinnere mich, dass gesagt wurde, Gears of War sei von Resident Evil 4 inspiriert, vor allem die Schulterperspektive“, so Huxley im Gespräch.

Vor allem die dynamische Over-the-Shoulder-Perspektive, die eine direktere Kontrolle und intensivere Spielerfahrung ermöglichte, wurde von „Resident Evil 4“ populär gemacht und von etlichen darauffolgenden Titeln übernommen. Neben den von Huxley genannten Beispielen wurden auch erfolgreich Spiele und Serien wie beispielsweise „Dead Space“, die neueren „God of War“-Spiele oder sogar „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ direkt oder indirekt durch Capcoms Klassiker inspiriert.

Fans warten auf Teil 9

Währenddessen warten „Resident Evil“-Fans aktuell auf die Ankündigung des nächste und mittlerweile neunten Hauptteils. Die Entwicklung von „Resident Evil 9“ wurde bereits im Juli des vergangenen Jahres von Capcom offiziell bestätigt, während eine Enthüllung jüngsten Gerüchten zufolge womöglich noch in diesem Jahr erfolgen könnte.

Warum „Resident Evil 9“ so lange auf sich warten lässt? Angeblich plant Capcom, das Franchise nach „Resident Evil 7“ und „Resident Evil 4“ ein weiteres Mal neu zu erfinden. Ob es den Entwicklern erneut gelingen wird, ein ähnlich einflussreiches Spiel wie den vierten Teil zu liefern, bleibt jedoch fraglich. Auch wenn Koshi Nakanishi, der die Entwicklung leitet und zuletzt für „Resident Evil 7“ verantwortlich war, bereits etwas „Substanzielles“ in Aussicht gestellt hat.

Weitere Meldungen zu Resident Evil 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren