Steller Blade: NIKKE-Bosskampf und weitere DLC-Inhalte enthüllt

In der vergangenen Woche kündigte das südkoreanische Entwicklerstudio Shift Up die Complete Edition von „Stellar Blade“ an, die neben der PS5 auch für den PC erscheinen wird. Das Komplettpaket wird neben dem bereits erhältlichen „NieR: Automata“-DLC auch einen weiteren Zusatzinhalt umfassen, der zeitgleich mit der Complete Edition erhältlich sein wird.

Dieser wird im Zeichen von Shift Ups erfolgreichem Mobile-Gacha „NIKKE: Goddess of Victory“ stehen, abseits der Complete Edition selbstverständlich aber auch separat erhältlich sein. Über welche Inhalte sich die Spieler freuen können, wurde nun auf der offiziellen PlayStation-Webseite zur PC-Version von „Stellar Blade“ bekannt gegeben.

Ein neuer Bosskampf, Schießstand-Minispiele und mehr

Während die „NieR“-Erweiterung lediglich einen In-Game-Shop für neue kosmetische Items mit sich brachte, hat der Crossover-DLC mit „NIKKE: Goddess of Victory“ schon etwas mehr zu bieten. Highlight dürfte der neue Bosskampf gegen die aus dem Mobile-Titel bekannten Kriegerin Scarlet sein. Wer sie bezwingt, darf sich über ein neues Kostüm, eine neue Frisur und ein neues Lied freuen.

Außerdem finden neue Schießstand-Minispiele ihren Weg ins Spiel, während Volt, der treue Roboterhund von Siegesgöttin NIKKE einen neuen Shop eröffnet, der „verschiedene themenbezogene Outfits, Gegenstände und Kosmetikartikel verkauft“. Wer nach etwas Entspannung sucht, kann auf Angeltour gehen und sechs weitere neue Gegenstände aus dem „NIKKE“-Universum ergattern.

Der „NIKKE: Goddess of Victory“-DLC für „Stellar Blade“ ist wie eingangs bereits erwähnt, Teil der Complete Edition, wird für Besitzer des PS5-Orginals aber auch separat erhältlich sein. Ein Preis ist bislang noch nicht bekannt. Da die erste Crossover-Erweiterung aber für 9,99 Euro angeboten wurde, ist hier von einem ähnlichen Preis auszugehen.

Complete Edition und NIKKE-DLC erscheinen im Juni

Die Complete Edition und die Erweiterung erscheinen am 11. Juni 2025. Das Komplettpaket schnürt neben diesen beiden DLCs auch alle bisherigen Vorbesteller-Boni zusammen, darunter diverse zusätzliche Outfits für Protagonistin Eve und ihre Drohne. Neu mit dabei sind außerdem 25 Nanosuits sowie eine Boss-Herausforderung gegen den Anführer der Sentinels. Für PS5-Besitzer von „Stellar Blade“ werden die neuen Inhalte als kostenloses Update bereitgestellt.

Vor wenigen Tagen sorgte die Complete Edition für den PC allerdings für eine mysteriöse Problematik: In 129 Ländern konnte das Spiel via Steam nicht vorbestellt werden und selbst Entwickler Shift Up wusste keinen Rat. Zuletzt hatte das Studio bekannt gegeben, dass man sich bereits in intensiven Gesprächen mit dem PlayStation-Team befindet, um das Problem alsbald und so gut wie möglich zu lösen.

