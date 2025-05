Switch 2: GameChat sorgt für mehr Barrierefreiheit – Erste Details zum Gameplay-Capture

Wenige Wochen vor der offiziellen Markteinführung der Switch 2 erreichten uns weitere technische Details zu den Funktionen der neuen Nintendo-Konsole.

Den Anfang macht das GameChat-Feature, das Nintendo im Rahmen der offiziellen Enthüllung der Switch 2 ausführlich vorstellte und das laut aktuellen Berichten großen Wert auf das Thema Barrierefreiheit legt. Demnach macht GameChat Gebrauch von einer optionalen Text-to-Speech-Funktion.

„GameChat unterstützt Text-to-Speech. Wenn diese Funktion aktiviert ist, könnt ihr Texte eintippen und das System liest sie für euch vor“, heißt es dazu. Darüber hinaus unterstützt GameChat Live-Untertitel.

Sofern aktiviert, kann das System transkribieren, was die Nutzer sagen und es in einer Chatbox anzeigen.

GameChat nicht dauerhaft kostenlos

Die GameChat-Funktion wird über die neue C-Taste aktiviert und ermöglicht es den Spielern, systemübergreifend zu kommunizieren, auch wenn unterschiedliche Titel gespielt werden. Wie Nintendo kurz nach der Präsentation der Switch 2 bestätigte, wird GameChat nicht dauerhaft kostenlos zur Verfügung stehen.

Stattdessen kann die neue Funktion lediglich bis zum 31. März 2026 gratis genutzt werden. Ab dem 1. April 2026 wiederum ist ein Nintendo Switch Online-Abo notwendig, wenn ihr GameChat nutzen möchtet.

Ein weiteres technisches Detail zur Switch 2 betrifft die Möglichkeit, Gameplay-Clips aufzuzeichnen. Auch auf Nintendos neuer Konsole kommt dabei ein Capture-Button zum Einsatz. Wer darauf gehofft haben sollte, dass es auf der Switch 2 endlich möglich ist, längere Videos aufzuzeichnen, wird vorerst enttäuscht.

Laut einer offiziellen Beschreibung liegt die maximale Dauer der aufgezeichneten Clips auch auf der Switch 2 bei maximal 30 Sekunden. Zur Auflösung liegen noch keine Angaben vor. Auf der originalen Switch war es lediglich möglich, Clips in 720p aufzuzeichnen.

Ob auf der Switch 2 eine Full HD-Auflösung unterstützt wird, erfahren wir spätestens zum Launch der Konsole.

Wann erscheint die Switch 2?

Die Markteinführung der Switch 2 erfolgt in Europa, Nordamerika und Japan am 5. Juni 2025. In Europa liegt der Preis der Konsole bei 469,99 Euro. Des Weiteren bietet Nintendo ein Bundle an, das neben der Switch 2 und dem wichtigsten Zubehör der Konsole eine digitale Version des Fun-Racers „Mario Kart World“ enthält.

Das besagte Bundle erscheint hierzulande zum Preis von 509,99 Euro. Wie Nintendo klar stellte, wird das Bundle mit „Mario Kart World“ nicht dauerhaft verfügbar sein. Stattdessen kündigte Nintendo an, dieses lediglich bis zum Herbst 2025 produzieren zu wollen.

