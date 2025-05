Syberia Remastered: Kult-Adventure kehrt modernisiert zurück – Diese Verbesserungen warten

In diesem Monat feierte das von Benoît Sokal entworfene Adventure „Syberia“ seinen 23. Geburtstag. Dieses Jubiläum nahm der Publisher Microids zum Anlass, um mit „Syberia Remastered“ eine modernisierte Neuauflage des Adventures für PC und Konsolen anzukündigen.

Laut Microids ermöglicht es das Remaster, „die legendären Schauplätze und unvergesslichen Charaktere in einer ganz neuen Version zu erleben“. Neben der grafischen Umsetzung haben die Entwickler auch das Gameplay überarbeitet. In „Syberia“ schlüpfen die Spieler in die Rolle der erfahrenen Anwältin Kate Walker.

Kate reist in ein französisches Dorf, um dort den Verkauf einer alten Automatenfabrik abzuschließen. Doch was als Routineauftrag beginnt, entwickelt sich bald zu einer außergewöhnlichen Reise durch Osteuropa und seine schneebedeckten Landschaften.

Publisher verspricht eine spannende und emotionale Reise

In Begleitung von Oscar erkundet Kate geheimnisvolle und vergessene Orte, während sie der Spur von Hans Voralberg folgt. Einem genialen Erfinder, der einen scheinbar unmöglichen Traum verfolgt: Die letzten lebenden Mammuts auf der mythischen Insel Syberia zu finden.

Laut Microids führt Kates Reise auf eine unerwartete, spannende und zutiefst emotionale Reise, die alles, was sie zu wissen glaubte, in Frage stellt.

Wie der Publisher ergänzte, erstrahlt die Welt des Adventures in „Syberia Remastered“ in ganz neuem Glanz. Das Ziel des Teams: ein modernes Publikum anzusprechen und gleichzeitig die Wurzeln des Adventures zu respektieren.

Neben der grafischen Gestaltung haben die Entwickler auch die Puzzles überarbeitet, um im Vergleich zum Original aus dem Jahr 2002 ein flüssigeres und intuitiveres Erlebnis zu bieten.

Die Verbesserungen in der Übersicht:

Neugestaltete mechanische Rätsel : Genieße eine frische Interpretation der komplexen Rätsel des Spiels, die neu gestaltet wurden, um ein reibungsloseres und intuitiveres Erlebnis zu bieten, während ihre wesentliche Rolle bei der Enthüllung der Geheimnisse hinter Voralbergs Genie bewahrt bleibt.

: Genieße eine frische Interpretation der komplexen Rätsel des Spiels, die neu gestaltet wurden, um ein reibungsloseres und intuitiveres Erlebnis zu bieten, während ihre wesentliche Rolle bei der Enthüllung der Geheimnisse hinter Voralbergs Genie bewahrt bleibt. Eine modernisierte Spielerfahrung : Erlebe Kate Walkers Reise neu mit einer aktualisierten Benutzeroberfläche, verbesserter 3D-Navigation und flüssigeren Steuerungen, die den heutigen Standards entsprechen, ohne dabei die nachdenkliche und erzählerische Seele des Spiels zu beeinträchtigen.

: Erlebe Kate Walkers Reise neu mit einer aktualisierten Benutzeroberfläche, verbesserter 3D-Navigation und flüssigeren Steuerungen, die den heutigen Standards entsprechen, ohne dabei die nachdenkliche und erzählerische Seele des Spiels zu beeinträchtigen. Eine reiche und immersive Welt: Von der alpinen Stadt Valadilène bis zu den eisigen Rändern Ost-Russlands entführt dich Syberia in eine Welt voller Mysterien, Automaten und poetischer Mechanik. Tauche ein in ein Clockpunk-Abenteuer, in dem Realismus nahtlos mit traumhafter Wunderwelt verschmilzt.

„Syberia Remastered“ erscheint im vierten Quartal 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Syberia.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren