The Witcher 3: CD Projekt zelebriert 10-jähriges Jubiläum mit Blick auf The Witcher 4

Am 19. Mai 2015 erschien mit “The Witcher 3: Wild Hunt” eines der einflussreichsten Rollenspiele der letzten Dekade. Heute, zehn Jahre später, begeht das polnische Entwicklerstudio CD Projekt RED das Jubiläum mit einem Rückblick auf das Spiel.

Anlässlich der Feierlichkeiten zeigt CD Projekt RED ein rund dreiminütiges Video, das zentrale Momente des Spiels Revue passieren lässt. Neben ikonischen Bosskämpfen und Begegnungen mit der „Wilden Jagd“ werden auch besonders erinnerungswürdige Quests wie jene rund um den Blutigen Baron hervorgehoben. Am Ende richtet CD Projekt RED ein Dankeschön an die Spielerschaft für „10 Jahre Monstertöten“.

Auch in der Videobeschreibung des „The Witcher 3“-Videos richtet sich das Studio an die Fans: „Es ist ein Jahrzehnt her, seit Spieler zum ersten Mal in Geralts Fußstapfen schlüpften und sich auf die Suche nach Ciri machten – und dabei all die Möglichkeiten, Abenteuer und Geschichten entdeckten, die folgten. Danke, dass ihr diesen Weg mit uns gegangen seid. Ihr habt The Witcher 3: Wild Hunt zu der legendären Reise gemacht, die es heute ist.“

Zehn Jahre sind es her, dass „The Witcher 3“ auf den Markt kam und CD Projekt RED zu einem der größten Studios machte. Gefeiert wird das Jubiläum mit einem Video.

Seit der Veröffentlichung im Mai 2015 hat sich “The Witcher 3” weltweit mehr als 50 Millionen Mal verkauft und zählt damit zu den meistverkauften Videospielen überhaupt. Die Verkäufe der Reihe summieren sich auf über 75 Millionen Einheiten. Zahlreiche Auszeichnungen – darunter „Game of the Year“-Ehrungen im dreistelligen Bereich – belegen den Einfluss.

Im Laufe der Jahre wurde das Spiel kontinuierlich weiterentwickelt: So folgten mit “Hearts of Stone” und “Blood and Wine” zwei umfangreiche Erweiterungen, ein kostenloses DLC-Paket sowie Next-Gen-Updates für aktuelle Konsolen. Auch Versionen für Nintendo Switch und Steam Deck wurden veröffentlicht.

Mit The Witcher 4 geht es weiter

CD Projekt RED arbeitet derzeit an “The Witcher 4”. Der Nachfolger des heutigen Geburtstagskindes wurde im Dezember 2024 erstmals bei den Game Awards präsentiert. Das Video zeigte zwar kein Gameplay, stellte aber Ciri als neue Hauptfigur vor. Ihr Auftritt wurde zuletzt von CFO Piotr Nielubowicz kommentiert: „Wir glauben, dass Ciri eine großartige Wahl für die neue Saga ist, da sie uns viele Möglichkeiten bietet – sowohl erzählerisch als auch künstlerisch.“

Hauptautor Marcin Blacha, der bereits bei “The Witcher 3” in dieser Rolle tätig war, äußerte sich in einem Interview mit PC Gamer zuversichtlich hinsichtlich des neuen Projekts: „Es ist ein sehr gut etabliertes Franchise. Die Leute lieben es, wir wissen, wie wir damit umgehen müssen. Ich bin ziemlich zuversichtlich, was The Witcher 4 angeht.“

Er verwies auf die gewachsene Erfahrung im Umgang mit der Marke und ergänzte, dass ihn das Projekt nicht mehr einschüchtere, sondern ihm vielmehr Sicherheit gebe.

Mehr Artikel zu „The Witcher 4“:

Nach dem holprigen Start von “Cyberpunk 2077” dürfte CD Projekt bestrebt sein, aus vergangenen Fehlern zu lernen und auf bewährte Strukturen setzen. Ob “The Witcher 4” der hohen Erwartung gerecht wird, erfahren wir wohl nicht vor 2027.

Weitere Meldungen zu The Witcher 3: Wild Hunt, The Witcher 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren