Tomb Raider: Nimmt Lara Crofts Rückkehr Fahrt auf? Jobanzeige deutet Fortschritt an

Seit 2018 und „Shadow of the Tomb Raider“ warten Fans auf Lara Crofts nächstes Abenteuer. Doch die Rückkehr der bekannten Archäologin könnte näher sein als gedacht: Ein neues Jobangebot deutet Fortschritte in der Entwicklung bei Crystal Dynamics an.

Bald sieben Jahre ist es her, dass mit „Shadow of the Tomb Raider“ das letzte neue Abenteuer von Lara Croft erschien. Die offizielle Ankündigung eines Nachfolgers gab es bisher nicht. Allerdings ist bekannt, dass Crystal Dynamics in Zusammenarbeit mit Amazon Games, die als Publisher fungieren werden, an einem neuen „Tomb Raider“ arbeitet, nachdem Square Enix das Studio samt der Marke sowie weiteren IPs und Unternehmen 2022 für 300 Millionen Dollar an die Embracer Group verkaufte.

Doch möglicherweise könnte die Enthüllung des nächsten „Tomb Raider“ nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Denn offenbar hat die Entwicklung bei Crystal Dynamics an Fahrt aufgenommen und nähert sich unter Umständen sogar schon dem Ende entgegen. Darauf deutet jetzt zumindest eine aktuelle Stellenausschreibung des Studios hin.

Nähert sich die Entwicklung dem Ende? Crystal Dynamics sucht Leitung für Strike Teams

Entdeckt wurde das Jobangebot von den Kollegen von VideoGamer, die jetzt berichten, dass Crystal Dynamics derzeit auf der Suche nach einem Senior Designer ist, der „als einflussreicher Einzelkämpfer die Strike-Teams anführt“. Interessant ist hierbei vor allem die Erwähnung der sogenannten Strike-Teams. Der Einsatz solcher Teams können nämlich ein Hinweis darauf sein, dass sich die Entwicklung bereits in der Endphase befindet.

In der Gaming-Branche sind Strike-Teams kurzfristig gebildete, fachübergreifende Kleinteams, die bei dringenden Problemen eingesetzt werden. Sie legen ihre normalen Aufgaben beiseite und konzentrieren sich vollständig auf die Behebung eines Problems. Um Probleme im gesamten Entwicklerteam zu vermeiden, kommen solche Gruppen oft erst gegen Ende der Entwicklung zum Einsatz, wenn die Hauptarbeit getan ist und es nur noch um Fehlerbehebung und Optimierung geht.

Allerdings ist dies keine feste Regel, daher muss der Einsatz eines Strike Teams bei Crystal Dynamics nicht zwingend bedeuten, dass die Entwicklung eines neuen „Tomb Raider“ kurz vor dem Abschluss steht. Doch auch wenn das nicht der Fall sein sollte, bleibt es ein positives Signal, das bestätigt, dass weiterhin intensiv am nächsten Abenteuer von Lara Croft gearbeitet wird.

Was ist zum neuen Tomb Raider bekannt?

Handfeste Details sind zum nächsten „Tomb Raider“ bislang noch nicht bekannt. Zuletzt meldete sich Christoph Hartmann, der Vizepräsident von Amazon Games, im August des vergangenen Jahres zu Wort und sprach über die Entwicklung des Spiels. Er versicherte, dass die Sparmaßnahmen der Embracer Group keine Auswirkungen auf die Produktion des neuen Spiels haben würden.

Zudem deutete er an, dass die Entwickler großartige Ideen für das Spiel hätten, die er noch nicht preisgeben könne. Er versicherte aber, dass die Arbeiten „gut laufen“ und „vorangehen“. Auch die Zusammenarbeit mit dem neuen Publisher Amazon Games stelle Crystal Dynamics vor keine größeren Probleme.

Gerüchten zufolge könnte Lara Croft im nächsten Spiel auf den indischen Subkontinent reisen, wo eine Naturkatastrophe Ruinen und Artefakte des alten Kaisers Ashoka freigelegt hat. Um zu verhindern, dass diese in falsche Hände geraten, macht sich die Archäologin auf den Weg und gerät dabei wie gewohnt in turbulente Ereignisse. Bestätigt wurden die Berichte bisher aber noch nicht.

