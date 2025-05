Assassin’s Creed Shadows: Keine Tierjagd – Ubisoft erläutert, was dahintersteckt

In „Assassin’s Creed Shadows" verzichtet Ubisoft vollständig auf die Jagdmechanik. Spieler können Tiere nicht verletzen, sondern mit ihnen nur friedlich interagieren. Der Entwickler nennt dafür konkrete Gründe.

Die Assassin’s-Creed-Reihe ist bekannt für ihre offene Welt und komplexe Spielmechanik. Dazu gehörte bislang auch die Jagd auf Tiere. „Assassin’s Creed Shadows“ bricht mit diesem Prinzip. Statt tierischer Beute bietet der neue Serienteil Streicheltiere, Sumi-e-Kunstwerke und einen ausbaubaren Rückzugsort, der mitunter einem Tierpark gleicht. Dahinter steckt eine bewusst getroffene Entscheidung, die Ubisoft nun näher begründet hat.

Verzicht auf Jagd: Setting und Atmosphäre ausschlaggebend

In einem Gespräch mit dem Magazin Kotaku erklärte der für „Assassin’s Creed Shadows“ verantwortliche Game Director Jonathan Dumont die Beweggründe hinter der Änderung. Wesentliches Kriterium sei das historische Setting im feudalen Japan. In der Region gebe es nur wenige große oder gefährliche Tiere, die als echte Bedrohung oder Herausforderung in das Spiel hätten integriert werden können.

„Als wir uns die verfügbaren Tiere anschauten, erschien es uns attraktiver, sie zu beobachten und zu streicheln, als sie zu bekämpfen“, so Dumont wörtlich. Eine aggressive Auseinandersetzung mit Wildtieren hätte demnach nicht zur Atmosphäre des Spiels gepasst.

Stattdessen verfolgte das Entwicklerteam das Ziel, eine ruhigere, bewusstere Spielerfahrung zu schaffen. Bestimmte Aktivitäten in „Assassin’s Creed Shadows“ sollen eine meditierende Wirkung entfalten – etwa das Beobachten von Tieren oder das Anfertigen von Tuschmalerei. Dumont erläuterte weiter: „Wir wollten Aktivitäten integrieren, die ein Zen-ähnliches Erlebnis bieten und spirituelle oder kontemplative Momente in der Natur ermöglichen.“

Tiere als friedliche Begleiter und sammelbare Elemente

Die Tierwelt von „Assassin’s Creed Shadows“ spielt dennoch eine zentrale Rolle. Spieler können Tieren begegnen, sie streicheln und als Begleiter in das eigene Versteck aufnehmen. Besonders häufig trifft man auf:

Akita-Hunde in mehreren Farbvarianten

Japanische Katzen wie Calico- und Tabby-Bobtails

Wildtiere wie Makaken, Rotfüchse, Rehe, Hasen und Wildschweine

Einige Tiere erscheinen durch abgeschlossene Quests oder wenn spezielle Sumi-e-Gemälde gefunden werden. Letztere zeigen die Zwei- und Vierbeiner in typischen Szenen ihrer natürlichen Umgebung. Wer alle entsprechenden Kunstwerke sammelt, erhält eine Trophäe. Fünf besonders seltene Tiere lassen sich nur unter spezifischen Bedingungen wie Tageszeit oder Jahreszeit aufspüren.

Auch Spieler können zum Pinsel greifen.

Im persönlichen Versteck können die Tiere frei gehalten oder in errichteten Gehegen untergebracht werden. Diese friedvolle Gestaltung ist laut Ubisoft integraler Bestandteil der Spielwelt: Ziel sei es gewesen, einen Rückzugsort mit tierfreundlicher Atmosphäre zu schaffen.

Potenzielle Rückkehr der Jagd in künftigen Spielen

Die Entscheidung gegen Tiergewalt betrifft ausschließlich „Assassin’s Creed Shadows“ und ist laut Dumont kein genereller Richtungswechsel der Serie. Vielmehr sei das Fehlen der Jagdmechanik „sinnvoll für dieses Setting“ gewesen. Ob und wann die Jagd als Spielelement zurückkehrt ist offen: „Es hängt vom Setting und der Fantasie des Spielers ab.“

Dumont nimmt an, dass die friedlichere Interaktion mit Tieren „der Erkundung, die wir anstrebten, eine andere Dimension verlieh“. Auch innerhalb des Entwicklerteams sei die Idee zur Haustier-Integration früh entstanden. Erste interne Tests mit Sumi-e-Aktivitäten führten schnell dazu, dass Mitglieder begannen, kleine Streichelzoos und Tierheime im Spiel zu errichten.

