Blades of Fire: Wie gut ist das neue Spiel der Lords of Shadow-Entwickler? Test-Wertungen im Überblick

Mit „Blades of Fire“ erscheint in Kürze das neue Spiel von MercurySteam, die vor allem für „Castlevania: Lords of Shadow“ bekannt sind. Ihr neues Action-Adventure soll durch ein taktisches Kampfsystem und ein einzigartiges Schmiede-Feature punkten. Hat das Studio hier ein heißes Eisen im Feuer oder handelt es sich um einen Rohrkrepierer? Die ersten Tests und Wertungen liefern die Antwort.

Das spanische Entwicklerstudio MercurySteam dürfte vor allem durch das 2010 veröffentlichte „Castlevania: Lords of Shadow“ und den 2014 erschienenen Nachfolger bekannt sein. Zuletzt werkelten die Entwickler aber auch für Nintendo am Switch-Highlight „Metroid Dread“.

Mit „Blades of Fire“ kündigte das Studio Ende Februar sein neuestes Werk an, das bereits am 22. Mai 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint. Der Fokus liegt dabei auf der Waffenherstellung und taktischen Kämpfen, während sich die Spieler in einer Fantasy-Welt einer bösen Königin entgegenstellen, die Stahl in Stein verwandelt. Ob MercurySteam hiermit einen Überraschungshit landen konnte? Die ersten Tests und Wertungen verraten es.

Starken und Schwächen von Blades of Fire

Offenbar ist MercurySteam mit „Blades of Fire“ tatsächlich eine kleine Überraschung gelungen: Auf der Bewertungsplattform Metacritic liegen aktuell 30 Reviews vor, sodass ein solider Metascore von 78 Punkten zustande kommt und vor allem Fans von Action-Adventures einen Blick riskieren sollten.

Positiv hervorgehoben wird das einzigartige Schmiede-Feature, das als innovativ und überraschend intuitiv beschrieben wird. Dadurch erhält das Spiel mehr Tiefe, während Spieler den Waffen eine persönliche Note verleihen können. Auch das Kampfsystem weiß zu gefallen: Es ist clever, anspruchsvoll und belohnend. Zudem sorgt das Farbsystem für eine taktische Herangehensweise – komplex, aber nicht überfordernd. Welt- und Gegnerdesign sowie der fesselnde Gameplay-Loop wissen ebenfalls zu überzeugen.

Kritisiert wird vor allem der etwas holprige Einstieg ins Spiel, der aufgrund seiner komplexen Mechaniken und ungewöhnlichen Steuerungselemente in den ersten Spielstunden für manche Spieler etwas überwältigend erscheinen kann. Auch die Präsentation kann nicht vollends punkten: Die Erzählung wird als schwach, gehetzt oder wenig packend beschrieben, und auch der Protagonist des Spiels bleibt weitestgehend blass. Obendrein fehlt es an einigen Stellen am letzten Feinschliff, beispielsweise bei der Synchronisation.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass vor allem das Kern-Gameplay von „Blades of Fire“ überzeugen kann. Der optische Stil stimmt ebenfalls, lediglich die Präsentation der Geschichte und die Charaktere fallen etwas ab. Wer sich damit abfinden kann und auch gegen einen etwas zähen Einstieg keine Einwände hat, sollte mit dem neuen Abenteuer von MercurySteam durchaus seinen Spaß haben.

Test-Wertungen zu Blades of Fire in der Übersicht

Die aktuell beste Bewertung kommt von GameGrin, die 9 von 10 Punkten vergeben: „Mit unterhaltsamen, herausfordernden Kämpfen und einem fantastischen Waffenschmiede-System ist Blades of Fire aus den richtigen Gründen eines der überraschendsten Videospiele des Jahres 2025.“

Auch positiv gestimmt zeigt sich ComicBook, die ebenfalls 9 von 10 Punkten zücken: „Blades of Fire ist ein vielversprechendes Spiel, besonders für eine neue IP. MercurySteam hat eine exzellente Grundlage gelegt, indem es die besten Elemente anderer Action-RPGs ausgewählt und mit neuen Ideen kombiniert hat, um diese fesselnde Mischung zu schaffen. […]“

Immer noch gute 8 von 10 Punkten gibt es von GamesRadar+: „“MercurySteam knüpft an den Karrierehöhepunkt von Metroid Dread an und liefert ein Dark-Fantasy-Soulslike voller cleverer Ideen. Blades of Fire wagt es, die Waffenabnutzung als etwas Gutes darzustellen, und es gelingt ihm. Die unterhaltsamen Charaktere, das mit Geheimnissen gespickte Leveldesign und der großartige Kampf schaden ebenfalls nicht. Eine wirklich angenehme Überraschung.“

Etwas weniger euphorisch, aber dennoch positiv fällt das Urteil von PushSquare mit 7 von 10 Punkten aus: „Blades of Fire ist ein gut gemachtes und umfangreiches Action-Adventure, das eure Kampffertigkeiten auf die Probe stellen wird – vorausgesetzt, ihr haltet bis zum Ende durch. Obwohl es sich von einigen der größten Hits der Gaming-Geschichte inspirieren lässt, erreicht es nie ganz deren erhabene Höhen, enttäuscht durch ein generisches Setting und eine glanzlose Art Direction. Dennoch bietet es einige interessante Konzepte, mit Kampf- und Handwerksmechaniken, die durchweg befriedigend bleiben.“

Internationale Test-Wertungen im Überblick (Auszug):

GamerGrin – 90

ComicBook – 90

KeenGamer – 90

Gamesurf – 85

GAMES.CH – 80

Eurogamer – 80

GamesRadar+ – 80

TheSixthAxis – 80

PSX Brasil – 75

The Games Machine – 75

PushSquare – 70

TechRadar Gaming – 70

PlayStation Universe – 70

Gamepressure – 65

Combo Infinito – 60

Wie gewohnt gilt: Da in den nächsten Stunden und Tagen noch weitere Reviews zu „Blades of Fire“ eintrudeln sollten, dürfte sich der aktuelle Metascore noch verändern und sich entweder weiter nach oben unter aber nach unten bewegen.

Wer „Blades of Fire“ vor dem Kauf noch selbst ausprobieren möchte, hat die Möglichkeit eine Demo zu spielen, die die „ersten Stunden“ der Kampagne enthält. Im Anschluss können die Fortschritte aus der Probierfassung auch mit in die Vollversion übernommen werden, sodass das Abenteuer nahtlos fortgesetzt werden kann.

Bis zum Release am 22. Mai 2025 können Mitglieder von PS Plus im PS Store außerdem 10 Prozent auf die PS5-Version von „Blades of Fire“ sparen, sodass nur noch 53,99 Euro fällig werden. Am Tag der Veröffentlichung um 17 Uhr wird der Preis dann wieder auf die regulären 59,99 Euro steigen.

