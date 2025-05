Borderlands 4: Gearbox-Chef über Preisgestaltung – „Nicht mein Call, aber Fans kaufen es trotzdem“

In der jüngsten Vergangenheit haben sich mit Microsoft und Nintendo die ersten Unternehmen dazu entschlossen, die Preise für ihre Spiele zu erhöhen und teilweise bis zu 80 US-Dollar in den USA beziehungsweise etwa 90 Euro in Europa zu verlangen. Ob das kommende „Borderlands 4“ ebenfalls von einer Preiserhöhung betroffen sein wird, steht bislang noch nicht fest.

Das erklärte Gearbox-Chef Randy Pitchford erst vor wenigen Wochen. Möglicherweise könnte Publisher 2k Games, ein Label von Take-Two Interactive, mit dem neuen Preis gleichziehen, „die Nintendo und Microsoft vorgegeben haben“. Es sei aber auch möglich, dass man weiterhin auf die bekannten Preise setzt.

Jetzt meldete sich der CEO nochmals zur Preisthematik rund um „Borderlands 4“ zu Wort und erklärte, dass er für diese Entscheidung nicht verantwortlich sei. Er jedoch glaube, dass „echte Fans“ das Spiel trotzdem kaufen würden.

Preiserhöhung für Borderlands 4? Pitchford gibt umstrittene Antwort

Auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) äußerte ein „Borderlands“-Fan den Wunsch, dass der vierte Teil keine 80 Dollar kosten sollte. „Randy, dieses Spiel sollte besser nicht 80 Dollar kosten. Geh dieses Risiko nicht ein, viele Spieler werden nicht 80 Dollar bezahlen und diese Vorstellung einer ständigen Preiserhöhung unterstützen“, so der Nutzer in seinem Beitrag.

Daraufhin antwortete Pitchford: „A) Das ist nicht meine Entscheidung. B) Wenn du ein echter Fan bist, findest du einen Weg, es zu kaufen.“ Um seinen Standpunkt zu untermauern, ergänzte er zudem eine persönliche Anekdote: „Mein örtlicher Spieleladen hatte 1991 Starflight für Sega Genesis für 80 Dollar, als ich gerade die Highschool abgeschlossen hatte und für Mindestlohn in einer Eisdiele in Pismo Beach arbeitete – und ich habe einen Weg gefunden, es zu kaufen.“

Publisher Take-Two über die Preisgestaltun

Letztendlich bleibt es aber abzuwarten, ob „Borderlands 4“ am Ende tatsächlich für 80 Dollar beziehungsweise 90 Euro verkauft wird. Strauss Zelnick, CEO von Mutterfirma Take-Two, erklärte kürzlich in einem Interview, dass es stets darum gehe, den Spielern für ihr Geld einen angemessenen Gegenwert zu bieten.

„Es stimmt zwar, dass einige unserer Mitbewerber über höhere Preise und variable Preisgestaltung gesprochen haben. Der Maßstab, der unsere Entscheidungsfindung leitet, ist jedoch, dass wir deutlich mehr Wert bieten müssen und wollen, als wir den Verbrauchern in Rechnung stellen“, erklärte Zelnick.

Der CEO, der selbst keine Videospiele spielt, weiter: „Wir sind der Meinung, dass die Verbraucher die Schnittstelle zwischen dem Produkt selbst – also wie großartig die Marke ist – und dem Preis, den sie dafür zahlen, erleben. […] Daher sind wir uns sehr bewusst, dass es unsere Aufgabe ist, den Verbrauchern einen enormen Mehrwert zu bieten. Und wir sind der Meinung, dass uns genau das gelingt.“

Zuletzt überraschte 2K Games auch mit einem günstigen Preis für „Mafia: The Old Country“. Das Anfang August kommende Actionspiel wird in der Standardausgabe sowohl physisch als auch digital für nur 49,99 Euro zu haben sein. Vielleicht sorgt also auch „Borderlands 4“ für eine positive Überraschung und verschont die Spieler vor einer Preiserhöhung. Der Loot-Shooter wird am 12. September 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen.

