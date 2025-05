Clair Obscur Expedition 33: Frust für Spieler – darum fehlt dieses Feature

Seit seinem Erscheinen am 24. April erfreut sich das Rollenspiel „Clair Obscur: Expedition 33“ des französischen Indie-Studios Sandfall Interactive einer immensen Beliebtheit. Auf der Webseite Metacritic steht der Titel sogar auf Platz eins der am besten bewerteten Spiele des Jahres.

Allerdings lieben die Nutzer nicht alles an „Clair Obscur: Expedition 33“. Einige Spieler kritisieren das Fehlen einer Minimap. In einem Interview erklärte Guillaume Broche nun, warum sich das Studio für diesen Schritt entschied.

Spieler fürchten, Geheimnisse zu verpassen

„Es macht es langweilig“, sagte der Sandfall-CEO und Creative Director von „Clair Obscur: Expedition 33“, Guillaume Broche, kürzlich in einem Interview auf Twitch zu der Entscheidung, auf eine Minimap zu verzichten. „Als ich Final Fantasy 10 gespielt habe, habe ich mir nur die Minikarte angesehen. Ich genieße die Umgebung nicht. Ich erinnere mich nicht an das Leveldesign. Ich erinnere mich nur an die Maps.“

Allerdings gab Broche zu, die Minimap in Spielen zu verwenden, in denen sie zur Verfügung steht. Bei „Clair Obscur: Expedition 33“ ließ sich das Team jedoch von Titeln wie „Dark Souls“ inspirieren, bei denen sich die Spieler auf Hinweise in der Umgebung sowie ihre Erinnerung verlassen müssen, um über die Karte zu navigieren.

Natürlich kann das Fehlen der kleinen Karte dazu führen, dass Spieler geheime Bosse, Items oder Questgeber verpassen. Allerdings sieht Broche dies nicht als Nachteil an. „Ja, man wird Dinge verpassen. Ja, man wird nicht alle geheimen Passagen finden. Das ist das Schöne an RPGs – man verpasst Dinge“, so der Sandfall-CEO. „Wenn man mit dem Spiel aufhört und sich denkt: Oh, vielleicht hätte ich zu diesem kleinen Pass gehen sollen, den ich vorher gesehen habe, vielleicht war da etwas. Dann erinnert man sich an das ganze Spiel, das ganze Leveldesign und alles, und das macht die Erkundung viel besser.“

Entscheidung ist umstritten

Die fehlende Minikarte ist schon lange Thema in der Community von „Clair Obscur: Expedition 33“. Während sich einige Spieler über das nicht vorhandene Feature beschweren, meinen andere, es würde bei der Immersion helfen.

„Eine Minimap und eine Funktion für den Neustart von Kämpfen sind dringend nötig“, schrieb etwa ein Spieler auf Steam. „Der größte Übeltäter ist das Zurücksetzen der Orientierung nach einem Kampf“, schrieb ein anderer auf Reddit.

Daneben gibt es aber auch weitere Spieler, die das Fehlen einer kleinen Karte begrüßen und meinen, dies würde besser zu der Geschichte passen. Zudem weisen die Fans auf den Kompass hin, der per Knopfdruck aufgerufen werden kann. Darüber hinaus gaben einige Spieler den Tipp, dass die Hauptwege, auf denen die Story in „Clair Obscur: Expedition 33“ vorangetrieben wird, sehr häufig durch Lampen und weitere helle Objekte ausgeleuchtet werden.

Quelle: GameRant, Steam, Reddit*1, Reddit*2

Weitere Meldungen zu Clair Obscur: Expedition 33.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren