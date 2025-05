Cyberpunk 2077-Sequel: Neuer Schauplatz gleicht einem düsteren Chicago

CD Projekt Red arbeitet an “Project Orion”. Es ist eine Fortsetzung des äußerst erfolgreichen „Cyberpunk 2077“. Die neue Version entsteht auf Basis der Unreal Engine 5 und markiert nach dem Umstieg von der hauseigenen RED Engine einen technologischen Neuanfang.

Während Night City weiterhin eine zentrale Rolle spielt, betritt „Project Orion“ offenbar auch Neuland: eine zusätzliche, atmosphärisch eigenständige Stadt. Darauf verwies Mike Pondsmith, Schöpfer des „Cyberpunk“-Tabletop-RPG-Franchises, auf dem „Cyberpunk 2077“ basiert, in einem TVGRY-Interview, das im Rahmen der Digital Dragons 2025 geführt wurde.

Stilistisch fernab von Blade Runner

Zunächst wurde Pondsmith gefragt, ob er an der Fortsetzung genauso beteiligt ist wie damals an „Cyberpunk 2077“, was er mit „nicht so direkt“ beantwortete. Aber er sieht die Drehbücher, interagiert mit verschiedenen Abteilungen, die am Spiel arbeiten, testet neue Cyberware und vieles mehr.

Im weiteren Verlauf fiel – vermutlich unbeabsichtigt – der Hinweis auf den zusätzlichen Schauplatz: „Wir besuchen noch eine weitere Stadt – Night City ist immer noch da. Ich erinnere mich, wie ich es mir ansah und dachte: Ja, ich verstehe das Klima, auf das du zusteuerst, und es funktioniert realistisch.“

Die neue Stadt soll sich bewusst vom etablierten Blade-Runner-Look distanzieren. „Es fühlt sich nicht wie Blade Runner an, sondern eher wie Chicago gone wrong„, so Pondsmith. Diese Aussage lässt erahnen, welchen stilistischen und atmosphärischen Flair die neue Stadt erhalten könnte. Statt überhöhter Sci-Fi-Romantik setzt sie wohl auf einen realistischeren, von Verfall und gesellschaftlichem Zerbröckeln geprägten Stil.

Schon seit einiger Zeit hält sich das Gerücht, dass die Fortsetzung (auch) in Chicago spielen könnte – nicht zuletzt, weil in „Cyberpunk 2077“ auf einigen Postern genau diese Stadt erwähnt wird. Auf einem heißt es sogar: „Reisen Sie in weniger als drei Stunden von Chicago nach Night City – ab dem Jahr 2080.“

Pondsmith schloss das Interview übrigens mit einem Augenzwinkern und erklärte: „Ich weiß nicht, wann ich den Mund halten soll.“ Offenbar gab er mehr Informationen preis als ihm selbst recht war.

Bereits in „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ wurde Night City um einen neuen Bezirk erweitert. Die neue Stadt dürfte die Spielwelt insgesamt deutlich vergrößern und diversifizieren. Ein überarbeitetes Crowd-System soll zudem lebendigere und reaktiver agierende Menschenmengen ermöglichen, wie CD Projekt unlängst andeutete.

Noch Jahre von der Veröffentlichung entfernt

Auch wenn erste Details bekannt zu sein scheinen, befindet sich „Project Orion“ noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Die Vorproduktion begann Ende 2023. Der Fokus liegt derzeit auf grundlegenden Konzepten und Technologie-Integration. Parallel arbeitet CD Projekt an „The Witcher 4“ und feiert das zehnjährige Jubiläum des dritten Teils:

Die Entwicklung von „Project Orion“ findet unter anderem im CD-Projekt-Studio in Boston statt. Der Standort scheint sich auch in der atmosphärischen Gestaltung der neuen Stadt niederzuschlagen. Einen Termin gibt es für das neue „Cyberpunk“ nicht. Einige Jahre werden Fans aber noch warten müssen.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk, Cyberpunk 2077, Orion.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren