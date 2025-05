Housemarque: Keine Pläne für Live-Service? Returnal-Entwickler haben gute Nachrichten für Singleplayer-Fans 

Housemarque, das Entwicklerstudio hinter dem PS5-Hit „Returnal“, hat klargestellt, dass man keine Pläne für Free-to-Play- oder Live-Service-Spiele verfolgt. Stattdessen will man sich auch weiterhin auf Premium-Titel konzentrieren, die Spieler nicht „ihr ganzes Leben lang spielen“ müssen.

Während „Marathon“ von Bungie derzeit mit negativen Schlagzeilen und kritischem Feedback zu kämpfen hat, musste Sonys Live-Service-Strategie kürzlich einen weiteren Rückschlag verbuchen, nachdem Entwicklerin Jade Raymond das für „Fairgames“ verantwortliche Haven Studios verlassen hat.

Doch eines der PlayStation Studios hat jetzt deutlich gemacht, die Singleplayer-Flagge auch in Zukunft hochzuhalten. Das finnische Entwicklerstudio Housemarque, das zuletzt den erfolgreichen Roguelike-Shooter „Returnal“ für die PS5 ablieferte, wird auch weiterhin auf Premium-Titel setzen und keine Pläne für Free-to-Play- oder LIve-Service-Spiele verfolgen. Das versicherten Studioleiter Ilari Kuittinen und Creative Director Gregory Louden jetzt in einem Interview.

Housemarque sieht Videospiele als „Erfahrung für eine bestimmte Zeit“

Housemarque feiert in diesem Jahr bereits das 30. Jubiläum und aus diesem Anlass setzten sich Kuittinen und Louden für ein Gespräch mit Eurogamer zusammen. Dort verkündeten sie die frohe Kunde für alle Fans von Einzelspieler-Erfahrungen: „Solange die Leute Premium-Spiele kaufen“, wird das in Helsinki ansässige Entwicklerstudio auch genau das abliefern.

Kuittinen erklärte: „Unsere Philosophie ist, dass [unsere Spiele] eine Erfahrung für einen bestimmten Lebensabschnitt sind, die man innerhalb weniger Tage, Wochen oder wie auch immer erlebt“, und zog dabei einen Vergleich zu „Filmen und Fernsehserien“, die vor allem für eine bestimmte „Phase“ im Leben der Spieler da sein sollen. „Und ich glaube, das ist wirklich cool. Man muss nicht den Rest seiner Freizeit mit unseren Spielen verbringen.“

Er ergänzte: „Es ist ein einzigartiges Erlebnis. Man hat es, man zieht etwas daraus. Vielleicht kehrt man dazu zurück, aber man muss es nicht für den Rest seines Lebens spielen.“

„Voll auf Singleplayer und Premium fokussiert“

Aktuell arbeitet Housemarque am neuen PS5-Spiel „Saros“, das im vergangenen Februar im Rahmen von Sonys jüngster State of Play erstmals vorgestellt wurde. Aus diesem Grund ist man laut Creative Director Louden „voll auf Singleplayer und Premium fokussiert“. Zudem wolle man noch weitere 30 Jahre existieren, in dem man „fantastische Spiele“ entwickelt und den aktuellen „Schwung“ beibehält.

„Man muss einfach immer wieder besondere Spiele schaffen“, machte Louden deutlich, während Brand Director Mikael Haveri hinzufügte: „Wir sind nur so stark wie unser letztes Spiel.“ Zudem betont er, dass Housemarque in der Vergangenheit nicht gerade den leichtesten Weg hatte und man sich auch der „Fallstricke da draußen bewusst“ ist. Daher will man auch nach wie vor „gute Spiele“ entwickeln.

Creative Director Louden sagte abschließend: „Es ist fast wie eine Verantwortung, wir haben großes Glück, in der Position zu sein, in der wir sind, und wir sollten das Medium weiter vorantreiben und weiterhin zeigen, was wir können, und unser Gameplay, unsere Geschichte und unsere Technologie weiterentwickeln und einfach weiter wachsen. Das ist die Zukunft für die nächsten 30 Jahre – es ist einfach, Besseres zu schaffen.“

