Marathon: Ein unrealistisches Ziel? Bungie will unter die fünf meistverkauften Titel des Jahres – Bericht

Während die Spieler vor der Enthüllung von „Marathon“ dem neuen Projekt von Entwicklerstudio Bungie noch gespannt entgegenblickten, geht es seit der Gameplay-Premiere im vergangenen Monat nur noch bergab. Es folgte reichlich Kritik zum Alpha-Test, und erst kürzlich sorgte man mit Plagiaten für negative Schlagzeilen.

Dennoch scheint sich Bungie große Ziele gesteckt zu haben und setzt nach wie vor große Hoffnungen auf Marathon. Denn offenbar muss der Extraction-Shooter am Ende des Jahres in den USA zu den fünf meistverkauften Spielen des Jahres zählen, um als Erfolg gewertet zu werden. Das berichtet jetzt der gut informierte Bloomberg-Journalist Paul Tassi.

Marathon und Bungies Top-5-Ambitionen

In seinem neuesten Video (via PushSquare), das sich dem Fall „Marathon“ widmet, verrät der Branchenkenner, dass er gehört habe, das Spiel „müsse unter den fünf meistverkauften NPD-Titeln des Jahres sein, wenn es ein Erfolg werden oder als Erfolg gelten soll“.

Die Kollegen von PushSquare nehmen an, dass Tassi damit das Marktforschungsunternehmen Circana meint, das 2023 aus einem Zusammenschluss der NPD Group und Information Resources entstanden ist. Circana ermittelt in den USA anhand von Daten aus dem Einzel- und Digitalhandel die meistverkauften Spiele.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren „Call of Duty: Black Ops 6“, „EA Sports College Football 25“, „Helldivers 2“, „Dragon Ball: Sparking! Zero“ und „NBA 2K25“ die fünf umsatzstärksten Spiele in den USA. Zu den aktuellen Top 3 dieses Jahres (via GamingBolt) zählen derzeit „Monster Hunter Wilds“ mit mehr als 10 Millionen verkauften Exemplaren, „Assassin’s Creed Shadows“ mit drei Millionen Spielern in rund einer Woche und „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“, das nach vier Tagen bereits vier Millionen Spieler verzeichnen konnte.

Stimmung bei Bungie „so schlecht wie noch nie“

Somit hat Bungie offenbar ein großes Ziel ausgerufen, dass nach dem aktuellen Stand der Dinge, fast schon unerreichbar erscheint. Doch zunächst müsste „Marathon“ ohnehin erst einmal wie geplant am 23. September 2025 erscheinen. Möglicherweise könnte es auch noch zu einer Verschiebung kommen. So berichtete Tassi erst kürzlich davon, dass die Stimmung bei Bungie „so schlecht wie noch nie“ und die Moral im „freien Fall“ sei.

Intern sei eine Verzögerung des Spiels zwar noch kein Thema, doch die Mitarbeiter sind sich sicher, dass bereits entsprechende Gespräche zwischen den Führungsetagen von Bungie und Sony laufen. So oder so: Die Entwickler sind sehr besorgt darüber, was mit dem Studio passieren könnte, wenn „Marathon“ kein Erfolg werden wird. Es hieße, einen Flop „könne sich das Studio auf keinen Fall leisten“.

