MindsEye: Gameplay-Teaser – Fokus auf Waffen und Nahkampf

Build A Rocket Boy meldet sich mit einem neuen Video zurück. In der neusten Gameplay-Vorschau zu „MindsEye“ stellen die Entwickler einige Kampfszenen vor. Der Protagonist Jacob Diaz tritt dabei in mehreren direkten Auseinandersetzungen gegen schießwütige Feinde an, geht in den Angriff über und setzt verschiedene Waffen ein – darunter Sturmgewehr, Pistole, Scharfschützengewehr und Schrotflinte.

Später greift er auf eine Waffe zurück, die wie ein futuristisches Energiegewehr wirkt und in der Lage ist, das gegnerische Fahrzeug mit wenigen Schüssen auszuschalten. Eine kurze Szene zeigt zudem das Waffenrad von „MindsEye“, das ein umfangreiches Arsenal umfasst. Diaz ist zudem in der Lage, gegnerische Positionen durch Wände zu erkennen. Auch mechanische Feinde, etwa eine Drohne, treten in Erscheinung.

Anschauen könnt ihr euch den rund 100 Sekunden langen Clip nachfolgend:

Der aktuelle Clip ist der dritte Teaser. Der erste zeigte ebenfalls Bodenkämpfe, jedoch mit anderer Bewaffnung, während der zweite ein dialogbasiertes Szenario in einer Verfolgungsszene offenbart. Darin wird deutlich, dass Fußgänger auch in „MindsEye“ einer ständigen Gefahr ausgesetzt sind:

Alle drei Videos basieren auf Material, das Anfang Mai durch einen unbeabsichtigten Leak publik wurde.

Mitte Juni geht es in MindsEye los

„MindsEye“ erscheint am 10. Juni 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Das Projekt ist als Third-Person-Action-Adventure konzipiert und spielt in Redrock, einer futuristischen Wüstenmetropole. Die Spielwelt ist geprägt von Robotik, Überwachung und technologischer Kontrolle.

Protagonist Jacob Diaz, ein ehemaliger Elitesoldat mit neuronalem Implantat, erhält fragmentierte Erinnerungen an eine frühere Mission. Die Geschichte folgt seinem Versuch, die Wahrheit dahinter aufzudecken – eingebettet in einen Machtkonflikt zwischen einem Tech-Konzern und der Stadtregierung.

Das Leveldesign setzt auf eine strukturierte, aber offene Umgebung mit einer rund 15-stündigen Kampagne. Gefechte zu Fuß, in Fahrzeugen und aus der Luft werden kombiniert. Zusätzlich ist „MindsEye“ Teil des Everywhere-Ökosystems und integriert mit „Arcadia“ ein Creator-Tool für eigene Inhalte.

Der Titel kann digital für 59,99 Euro vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten kosmetische Boni und ein kostenloses Upgrade auf die Deluxe Edition. Ein kostenpflichtiger „Premium Pass“ liefert bis Ende 2026 zusätzliche Inhalte.

