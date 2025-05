Naughty Dog: Gerüchte sprechen von einem unangekündigten Projekt – Druckmann sorgt für Klarheit

Anfang des Monats erreichte uns das Gerücht, dass die "Uncharted"- und "The Last of Us"-Macher von Naughty Dog an einem noch unangekündigte Projekt arbeiten. Ein Thema, zu dem sich Naughty Dogs Neil Druckmann in einem Interview äußerte.

Zu den größten Überraschungen der The Game Awards 2024 gehörte sicherlich die offizielle Enthüllung von „Intergalactic: The Heretic Prophet“, dem neuen Projekt von Naughty Dog.

Anfang des Monats berichtete der als zuverlässige Quelle geltende Industrie-Insider Daniel Richtman nicht nur, dass die Macher von „Uncharted“ und „The Last of Us“ zuletzt einen nicht näher konkretisierten Singleplayer-Titel eingestellt haben. Darüber hinaus sprach Richtman über ein unangekündigtes Projekt, an dem Naughty Dog neben „Intergalactic: The Heretic Prophet“ arbeiten soll.

Diese Aussagen wurden nun in einem Interview von niemand Geringerem als Creative Director und Co-Präsident Neil Druckmann bestätigt.

Druckmann fungiert als Producer des Titels

Zunächst sprach Druckmann über die Arbeiten an „Intergalactic: The Heretic Prophet“ und die aktuellen internen Prozesse. Druckmann: „Wir haben mehrere Regisseure bei Intergalactic. Ich arbeite mit zwei Spieledirektoren zusammen: Matthew Gallant und Kurt Margenau. Mit Clair Carré habe ich zudem eine Co-Autorin.“

„Es gibt also Zeiten, in denen ich weg bin und sie das Sagen haben. Dann komme ich zurück und bin überrascht und freue mich über bestimmte Entscheidungen, die sie getroffen haben. Und es gibt Zeiten, in denen ich mir die Haare raufe und wir den Kurs ändern oder darüber streiten müssen“, ergänzte Druckmann, ehe er auf das noch angekündigte Projekt zu sprechen kam, bei dem er als Producer fungiert.

Druckmann weiter: „Dann gibt es noch ein weiteres Spiel, an dem bei Naughty Dog gearbeitet wird. Bei dem ich eher die Rolle eines Produzenten innehabe und als Mentor fungieren, das andere Team beobachten, Feedback geben und die Führungsrolle im Raum übernehmen kann.“

„Mir machen all diese Rollen Spaß. Die Tatsache, dass ich von einer zur nächsten springe, macht meinen Job sehr spannend und hält ihn immer frisch. Mir ist nie langweilig“, heißt es abschließend.

Der Fokus liegt auf der Fertigstellung von Intergalactic

Bis wir etwas von dem noch unangekündigten Projekt von Naughty Dog zu sehen bekommen, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen. Vorerst liegt der Fokus des Studios nämlich auf der Fertigstellung und Veröffentlichung von „Intergalactic: The Heretic Prophet“. Mit einem Release ist aber wohl nicht vor 2027 zu rechnen.

In „Intergalactic: The Heretic Prophet“ schlüpfen wir in die Rolle einer Kopfgeldjägerin, die sich auf einem verlassenen Planeten wiederfindet. Laut Naughty Dog steht das Thema Isolation im Mittelpunkt der Geschichte.

Gleichzeitig markiert der Titel für das Studio den Beginn einer neuen Franchise.

