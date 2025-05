PS Plus Extra & Premium im Juni 2025: Diese Spiele verlassen den Katalog

Mit der turnusmäßigen Aktualisierung der PS-Plus-Bibliothek verabschieden sich im Juni wieder einige Spiele aus dem Abo-Angebot von Extra und Premium. Wie üblich wurde die Liste zunächst in den asiatischen PlayStation-Stores veröffentlicht. Die entsprechenden Hinweise für Europa und Nordamerika folgen erfahrungsgemäß mit identischen Angaben.

Sechs Spiele verlassen im Juni 2025 den PS Plus-Katalog

Nachdem im Mai 2025 noch 22 Spiele gestrichen wurden, reduziert sich die Zahl im Juni deutlich: Nur sechs Titel stehen aktuell im Bereich „Letzte Chance zum Spielen“ und werden voraussichtlich Mitte Juni 2025 aus PS Plus Extra und Premium entfernt:

Monster Hunter Rise

Rogue Legacy 2

Inscryption

After Us

Kayak VR: Mirage

AVICII Invector

Die neuen Titel für PS Plus Extra und Premium werden voraussichtlich am 17. Juni 2025 freigeschaltet. Am selben Tag verschwinden die oben genannten Spiele aus dem Katalog. Es ist möglich, dass Sony die Liste der auslaufenden Games im Laufe des Monats erweitert. In diesem Fall wird die Meldung entsprechend aktualisiert.

Auch in der Essential-Stufe von PS Plus kommt es zu einem Wechsel: Die aktuellen Essential-Spiele können noch bis zum 3. Juni 2025 der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. An diesem Tag werden die noch anzukündigenden Titel in das Abo aufgenommen.

Ab heute dürfen sich Abonnenten von PS Plus Extra und Premium außerdem mit den Freischaltungen für Mai 2025 beschäftigen. Sie sind im nachfolgenden verlinkten Artikel aufgelistet.

PS Plus im Juni 2025 – Termine im Überblick

Der Juni bringt für PlayStation-Plus-Mitglieder wieder frischen Nachschub. Sollte Sony dem gewohnten Veröffentlichungsrhythmus treu bleiben, gelten folgende Termine:

PS Plus Essential

Ankündigung: Mittwoch, 28. Mai 2025

Mittwoch, 28. Mai 2025 Verfügbarkeit: Dienstag, 3. Juni 2025

PS Plus Extra & Premium

Ankündigung: Mittwoch, 11. Juni 2025

Mittwoch, 11. Juni 2025 Verfügbarkeit: Dienstag, 17. Juni 2025

Die Prognose folgt Sonys bewährtem Muster: Die Essential-Spiele erscheinen in der Regel am ersten Dienstag eines Monats, mit einer vorherigen Ankündigung am Mittwoch der Woche davor. Jeweils zwei Wochen später werden dann die Inhalte für Extra- und Premium-Abonnenten vorgestellt und freigeschaltet.

Ein erster Titel für den Juni wurde bereits bestätigt: „FBC: Firebreak“, ein kooperativer PvE-Shooter im „Control“-Universum von Remedy Entertainment, wird ab dem 17. Juni 2025 direkt im PS Plus Extra-Katalog verfügbar sein.

Während die Essential-Stufe von PlayStation Plus Basisfunktionen wie Multiplayer und monatliche Spiele umfasst, bietet PS Plus Extra Zugriff auf eine wachsende Bibliothek aktueller PS4- und PS5-Spiele. Die Premium-Stufe erweitert dieses Angebot um Klassiker älterer Konsolengenerationen, Cloud-Streaming und zeitlich begrenzte Testversionen.

Abonnenten zahlen je nach Laufzeit und Stufe zwischen 71,99 Euro (Essential, 12 Monate) und 151,99 Euro (Premium, 12 Monate).

