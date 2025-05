PS Plus Extra/Premium: Neuzugänge für den Mai 2025 freigeschaltet – Diese Titel warten auf euch

Die neuen PS Plus Extra- und Premium-Titel für Mai 2025 stehen ab sofort zum Download bereit. Wir verraten euch, welche Highlights euch in diesem Monat erwarten.

In der vergangenen Woche stellte Sony Interactive Entertainment die neuen Titel vor, die in diesem Monat den Weg in die Bibliotheken der PlayStation Plus-Stufen Extra und Premium finden.

Zu den Highlights im Mai 2025 dürfte zum einen „Sand Land“ gehören. Das Rollenspiel basiert auf dem gleichnamigen Manga des im März 2024 verstorbenen japanischen Künstlers Akira Toriyama.

Unter den weiteren Neuzugängen, die einen Blick wert sein dürften, befindet sich die „Stalker: Legends of the Zone Trilogy“. Enthalten sind technisch wie spielerisch aufpolierte Versionen der drei „Stalker“-Klassiker „Shadow of Chernobyl“ (2007), „Clear Sky“ (2008) und „Call of Pripyat“ (2009).

Welche Titel ab sofort sonst noch zum Download bereit stehen, verrät euch die folgende Übersicht.

PS Plus Extra im Mai 2025

Sand Land – PS4, PS5

– PS4, PS5 Soul Hackers 2 – PS5

– PS5 Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition – PS4, PS5

– PS4, PS5 Battlefield 5 – PS4

– PS4 S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy – PS4, PS5

– PS4, PS5 Granblue Fantasy Versus: Rising – PS4, PS5

– PS4, PS5 Humankind – PS4, PS5

– PS4, PS5 Story of Seasons: A Wonderful Life – PS5

– PS5 Gloomhaven Mercenaries Edition – PS4, PS5

PS Plus Premium im Mai 2025

Battle Engine Aquila – PS4, PS5

Passend zur Freischaltung der Extra- und Premium-Titel für den Mai 2025 erreichte uns heute eine Liste mit ersten Spielen, die im kommenden Monat aus den Bibliotheken der beiden PlayStation Plus-Stufen entfernt werden.

Darunter die Monsterhatz „Monster Hunter: Rise“.

Weiter geht es in diesem Monat mit der offiziellen Enthüllung des PlayStation Plus Essential-Line-Ups für den Juni 2025. Traditionell nimmt Sony Interactive Entertainment die entsprechende Ankündigung am letzten Mittwoch eines Monats gegen 17:30 Uhr unserer Zeit vor. Im aktuellen Fall wäre dies also der 28. Mai 2025.

Die Freischaltung der angekündigten Titel wiederum erfolgt am Dienstag nach der Enthüllung und somit am 3. Juni 2025. In der Regel schaltet Sony Interactive Entertainment die Neuzugänge bereits gegen 11 Uhr am Vormittag frei.

