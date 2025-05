Stellar Blade 2: Shift Up deutet Fortsetzung an – Release früher als gedacht?

Nachdem „Stellar Blade“ erst im letzten Jahr für die PS5 veröffentlicht wurde, könnte „Stellar Blade 2“ früher erscheinen als gedacht. Das hat Entwickler Shift Up kürzlich in einem Präsentationsdokument angedeutet.

Am 26. April 2024 wurde „Stellar Blade“ zunächst exklusiv für die PS5 veröffentlicht, während eine PC-Version des Action-Abenteuers in Form der Complete Edition am 11. Juni 2025 folgen wird. Und offenbar arbeitet das südkoreanische Entwicklerstudio Shift Up hinter den Kulissen bereits fleißig an einer Fortsetzung.

Nachdem „Stellar Blade“ 2024 zu den erfolgreichsten Spielen des Jahres zählte und dem Entwickler Rekordumsätze bescherte, dürfte ein Nachfolger wohl niemanden überraschen. Zudem zogen die Verantwortlichen ein mögliches „Stellar Blade 2“ bereits im Mai letzten Jahres in Betracht. Nun wurde die Fortsetzung zwar heimlich, aber offiziell bestätigt – und ein Release lässt womöglich nicht so lange auf sich warten, wie man vermuten würde.

Shift Up erwähnt Stellar Blade 2 auf interner Präsentation

Wie Insider Gaming berichtet, hat Entwickler Shift Up am 16. Mai eine interne Präsentation abgehalten, um über das aktuelle Geschehen, inklusive Finanzzahlen, Auszeichnungen und Zukunftspläne, zu sprechen. Auf Seite 19 des Präsentationsdokuments wurde eine Tabelle mit Terminplänen für das Gacha-Game „Goddess of Victory: NIKKE“, „Stellar Blade“ und das noch unangekündigte „Project Witches“ gezeigt.

Besonders interessant ist dabei der Abschnitt zu „Stellar Blade“, der neben einer „Plattformerweiterung“ auch ein „Sequel“ erwähnt. Geplant ist das alles bereits für das Jahr 2027. Sollte Shift Up sich also an den Terminplan halten, dürften wir womöglich noch im Laufe dieses Jahres oder spätestens bis Ende 2026 etwas zu „Stellar Blade 2“ zu Gesicht bekommen. Da es sich um eine interne Präsentation handelte, könnten die Entwickler aber auch noch von ihren Zeitplänen abweichen.

Auch Project Witches soll 2027 erscheinen

Ob „Stellar Blade 2“ tatsächlich bereits 2027 erscheinen wird, bleibt noch abzuwarten. Möglicherweise könnte sich der Release auch noch verschieben. Spätestens eine offizielle Ankündigung sollte für Klarheit sorgen. Doch in jedem Fall scheint festzustehen, dass sich eine Fortsetzung des beliebten Actionspiels mit Protagonistin Eve bereits in der Entwicklung befindet.

Währenddessen scheint auch „Project Witches“, das neue Projekt von Shift Up, für das Jahr 2027 geplant zu sein. Erstmals angekündigt wurde die neue Marke bereits im Mai des vergangenen Jahres, eine offizielle Enthüllung steht bislang aber noch aus. Ursprünglich sollte die Vorstellung in der ersten Jahreshälfte 2025 erfolgen. Unter Umständen könnte sich also schon bald etwas tun.

Handfeste Details sind zu „Project Witches“ noch nicht bekannt, doch eine Stellenausschreibung des Entwicklerstudios ließ bereits vermuten, dass es sich um ein Action-Rollenspiel handeln könnte. Außerdem streben die Verantwortlichen einen Multiplattform-Release und Crossplay-Unterstützung an, während höchstwahrscheinlich auch Gacha-Elemente, ähnlich wie in „Goddess of Victory: NIKKE“, zum Einsatz kommen werden.

