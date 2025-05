Switch 2: Controller verlegt? Nützliche Funktion kehrt in verbesserter Form zurück

Wenige Wochen vor der offiziellen Markteinführung der Switch 2 erreichten uns in den vergangenen Tagen neue Details zu den Features der kommenden Nintendo-Konsole.

Beispielsweise wurde bestätigt, dass Nintendo beim neuen GameChat großen Wert auf das Thema Barrierefreiheit legte und das Feature unter anderem mit einer Text-to-Speech-Unterstützung versah. Zu den weiteren Funktionen der Switch 2 gehört das nützliche „Find My Controller“-Feature, das Nintendo bereits auf der ersten Switch bot.

Auf der Switch 2 kehrt die Funktion in einer verbesserten Funktion zurück und ermöglicht es den Spielern, verlegte Controller wiederzufinden.

So nutzt ihr das „Find My Controller“-Feature

Bei der Controller-Fund-Funktion nutzt die Switch 2 das HD-Rumble-System, um Vibrationen in hörbare Töne umzuwandeln, und unterstützt euch dabei, eure verlegten Eingabegeräte aufzuspüren. Die einzige Voraussetzung: Die Controller befinden sich in Reichweite eurer Switch 2-Konsole.

Dann lässt sich die „Find my Controller“-Funktion über den entsprechenden Menüpunkt aktivieren. Das Feature sorgt dafür, dass die Controller mit einem Vibrationssignal auf sich aufmerksam machen. Auf einen tiefen Ton folgen zwei höhere Töne.

Im Vergleich mit der originalen Switch unterstützen die Controller auf der Switch 2 eine deutlich stärkere Rumble-Funktion, was das Auffinden der Controller erleichtert. Da die Geräusche alleine aus hochfrequenten Vibrationen entstehen, kommt die Suchfunktion komplett ohne Lautsprecher aus.

Voraussetzung für die Nutzung des „Find my Controller“-Features ist, dass der entsprechende Controller das HD-Rumble unterstützt.

Die Switch 2 erscheint Anfang Juni

Die Markteinführung der Switch 2 erfolgt am 5. Juni 2025. Auch in Europa bietet Nintendo die Konsole in zwei Versionen an. Die Switch 2 an sich mit dem nötigen Zubehör kostet 469,99 Euro. Hinzukommt ein Bundle mit einer digitalen Version von „Mario Kart World“, das Nintendo bis Herbst 2025 produziert und für 509,99 Euro ins Rennen schickt.

Kritik wurde zuletzt an den Game-Key-Karten laut, die als Schlüssel für den Download von Spielen fungieren und es Publishern ermöglichen, große Spiele auf der Switch 2 zu veröffentlichen, ohne auf die kostspieligen großen Cartridges zurückgreifen zu müssen.

Laut Nintendo sei jedoch nicht zu befürchten, dass die Game-Key-Karten auf kurz oder lang zum Verschwinden klassischer physischer Veröffentlichungen führen.

Stattdessen nehme der physische Vertrieb von Spielen in Nintendos Strategie immer noch eine Schlüsselrolle ein.

