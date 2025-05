Switch 2: Partnerschaft könnte Lieferengpässe verhindern – OLED-Modell nur eine Frage der Zeit?

Einem Bericht von Bloomberg zufolge setzt Nintendo bei der Produktion der zentralen Chips der Switch 2 auf eine Zusammenarbeit mit Samsung. Eine Partnerschaft, von der interessierte Spieler gleich in mehrfacher Hinsicht profitieren könnten.

Vor wenigen Wochen räumte Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa ein, dass sich Lieferengpässe zum Launch der Switch 2 aufgrund der erwarteten hohen Nachfrage – insbesondere in Japan – möglicherweise nicht vermeiden lassen.

Einem aktuellen Bericht von Bloomberg zufolge will Nintendo jedoch nichts unversucht lassen, um im ersten Jahr nach der Markteinführung so viele Konsolen wie möglich zu produzieren und auszuliefern. Dabei setzt das Unternehmen auf eine enge Zusammenarbeit mit Samsung.

Der südkoreanische Elektronikriese wird demnach die Fertigung des zentralen Chips übernehmen, der auf einem von Nvidia entwickelten Design basiert und im 8-Nanometer-Verfahren hergestellt wird.

Auslieferungsmenge könnte deutlich steigen

Wie Bloomberg schreibt, wird die strategische Partnerschaft mit Samsung Nintendo in die Lage versetzen, bis Ende März 2026 rund 20 Millionen Konsolen zu produzieren beziehungsweise auszuliefern. Deutlich mehr, als die ursprünglich angepeilten 15 Millionen. Doch auch Samsung dürfte in hohem Maße von der Kooperation mit Nintendo profitieren.

Für den südkoreanischen Konzern stellt der Auftrag einen bedeutenden Schritt auf dem hart umkämpften Markt für Auftragsfertigungen dar, den in den letzten Jahren zunehmend Taiwan Semiconductor (TSMC) dominierte.

Überraschend kommt der Zuschlag für ein weltweit stark nachgefragtes Unterhaltungsprodukt wie die Switch 2 laut Experten nicht. So lieferte Samsung in der Vergangenheit nicht nur Speicherbausteine für Nintendos Konsolen, sondern profitierte auch davon, dass Nvidia den neuen Switch-2-Chip gezielt auf Samsungs Fertigungsumgebung abgestimmt hat.

Dies ermöglichte es Nintendo, sich große Produktionskapazitäten zu sichern, ohne dabei in direkte Konkurrenz zu den Großaufträgen anderer Technologieriesen wie Apple zu treten, deren Fertigung größtenteils über TSMC abgewickelt wird.

Samsung soll Nintendo zu einem OLED-Modell drängen

Die Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025 und wird hierzulande zum Preis von 469,99 Euro erhältlich sein. Zum Leidwesen mancher Fans kündigte Nintendo im Rahmen der offiziellen Enthüllung an, bei der neuen Konsole auf ein LCD-Display zu setzen. Freunde von OLED-Bildschirmen gehen also zunächst leer aus.

Allerdings muss das nicht dauerhaft so bleiben. Den Informationen von Bloomberg zufolge soll sich Samsung intern nachdrücklich für eine OLED-Version der Switch 2 einsetzen. Ein solcher Schritt käme ebenfalls nicht. überraschend. Schließlich stammt das 7-Zoll-OLED-Panel der originalen Switch OLED von Samsung Display, einer Tochterfirma des südkoreanischen Technologiekonzerns.

Nintendo selbst hat die Angaben von Bloomberg bislang nicht kommentiert.

