The Last of Us: Kommt eine vierte Staffel? Showrunner über die Zukunft der HBO-Serie

The Last of Us:

Eine dritte Staffel von „The Last of Us“ wurde bereits offiziell bestätigt, doch reicht das, um die Handlung komplett zu erzählen? Oder wird es weitere Staffeln geben? Dazu äußerte sich jetzt Showrunner Craig Mazin.

Nachdem am gestrigen Montag hierzulande die sechste Folge der zweiten Staffel von „The Last of Us“ Premiere feierte, steht in der kommenden Woche bereits das vorzeitige Finale an. Denn anders als die erste Staffel, in der die Handlung des ersten Videospiels komplett erzählt wurde, reicht die zweite Staffel nicht aus, um die Ereignisse aus „The Last of Us 2“ wiederzugeben.

Aus diesem Grund hat eine dritte Staffel bereits grünes Licht erhalten und wurde Anfang April von HBO samt eines kleinen Teasers offiziell bestätigt. Doch wird für „The Last of Us“ nach der dritten Staffel Schluss sein oder ist noch kein Ende in Sicht? Wie die Reise in Zukunft weitergehen wird und ob sich Zuschauer auf weitere Episoden freuen können, verriet jetzt Showrunner Craig Mazin.

„Unmöglich“, die Geschichte in drei Staffeln zu erzählen

Und tatsächlich: Es wird wohl eine viertel Staffel von „The Last of Us“ geben. Wie Mazin in einem Interview mit Collider deutlich gemacht hat, wird es „unmöglich sein“, die komplette Geschichte in nur drei Staffeln zu erzählen. Dass die Planung für die Serienadaption aber noch anhält, deutete der Showrunner auch schon im vergangenen Februar an, zu einem Zeitpunkt als noch nicht einmal die dritte Staffel offiziell bestätigt war.

Damals sagte Mazin: „Ich denke, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass unsere Geschichte über Staffel 3 hinausgeht. Wie weit? Das kann ich nicht sagen. Und das heißt nicht, dass es keine anderen Geschichten gibt, die erzählt werden könnten, aber diese Geschichte ist die, die Neil und ich erzählen.“

Und auch HBO-Chefin Francesa Orsi gab nur weniger später zu verstehen, dass „The Last of Us“ wohl vier Staffeln umfassen wird. „Wir haben keinen vollständigen oder endgültigen Plan, aber ich denke, es sieht nach vier Staffeln aus“, verriet sie in einem Interview. „Ich möchte [vier Staffeln] nicht bestätigen, aber es sieht so aus, als wären wir nach dieser Staffel und dann noch zwei weiteren Staffeln fertig.“

Staffel 3 könnte wieder länger sein

Doch bevor es so weit ist, steht zunächst einmal die dritte Staffel an. Und die dürfte wohl noch etwas auf sich warten lassen. Wie Dina-Darstellerin Isabela Merced kürzlich verraten hat, wird die Produktion für die neuen Episoden wohl erst im nächsten Jahr beginnen. Dementsprechend dürfte mit einer Premiere der dritten Staffel wohl nicht vor 2027 zu rechnen sein. Bereits zwischen Produktionsstart und Ausstrahlung der zweiten Staffel lag fast ein Jahr.

Dafür könnte die dritte Staffel im Vergleich zur zweiten auch umfangreicher ausfallen: „Es besteht eine gute Chance, dass Staffel 3 länger sein wird als Staffel 2“, sagte Mazin jetzt im Interview mit Collider. „Einfach weil die Art der Erzählung und die Möglichkeiten, die sie uns bietet, etwas anders sind … aber es gibt sicherlich keine Möglichkeit, diese Geschichte in einer dritten Staffel abzuschließen. Hoffentlich verdienen wir genug, um zurückzukommen und sie in einer vierten zu beenden. Das ist das wahrscheinlichste Ergebnis.“

