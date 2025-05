The Witcher 4: Geralt-Sprecher kontert Ciri-Kritik – „Wenn ihr das woke findet, lest die verdammten Bücher“

Im Rahmen der Game Awards 2024 im vergangenen Dezember wurde der erste Teaser-Trailer zu „The Witcher 4“ präsentiert. Das bewegte Bildmaterial bestätigte: Im kommenden Rollenspiel wird Ciri, Geralts einsteige Schülerin, als neue Protagonistin im Mittelpunkt stehen und den altbekannten Hexer ablösen.

Eine Entscheidung, die nicht bei allen Fans gut ankam und teils sogar zu Kritik sowie unliebsamen „Woke“-Vorwürfen führte. Entwickler CD Projekt RED erklärte daraufhin, warum Ciri die neue Hauptfigur ist und verwies unter anderem auf die Buchvorlage. Nun äußerte sich auch Doug Cockle, Synchronsprecher von Geralt im englischen Original, zu diesem Thema – und verteidigte die Wahl von Ciri.

Doug Cockles deutliche Botschaft zur Ciri-Debatte

Bereits im Januar bezeichnete Cockle die Wahl von Ciri als neue Protagonistin als einen „interessanten Schachzug“. Jetzt verteidigte er die junge Hexerin erneut. In einem Video (via GamesRadar), in dem er anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von „The Witcher 3“ auf die besten Memes reagiert, sagte er: „Es ist ein cooler Charakter aus The Witcher, und sie werden sich auf diesen Charakter konzentrieren.“

Und er selbst „finde das großartig“. Zudem weist er darauf hin: „Man kann nicht einfach Geralt für jedes einzelne Witcher-Spiel bis zum Überdruss in alle Ewigkeit haben.“ Schließlich habe man „das Ende von Geralts Reise gesehen“. „Blood and Wine sollte Geralts Reise abschließen“, so Cockle weiter.

Und an alle, die die Wahl von Ciri als „woke“ bezeichnen, richtet der Sprecher eine deutliche Ansage: „Feiert Ciri, ich feiere sie als Protagonistin. Also all ihr Leute, die denken, es sei woke … wenn ihr die Bücher lest, dann versteht ihr, warum CD Projekt diesen Weg eingeschlagen hat.“

„Es gibt eine ganze reiche Welt von Dingen, die man mit Ciri erkunden kann, die sie nicht getan haben, als sie sie in Witcher 3 eingebaut haben, weil die Geschichte über Geralt war. Aber sie deutet es an. Wenn ihr denkt, es ist woke, lest die verdammten Bücher – sie sind erstens gut. Und zweitens werdet ihr es nicht mehr so woke finden“, so Cockle abschließend.

Auch Geralt wird in The Witcher 4 dabei sein

Neben Ciri wird aber auch Cockle in „The Witcher 4“ wieder mit von der Partie sein – wenn auch in einer anderen Rolle. Nachdem die Stimme des Hexers bereits am Ende des ersten Teaser-Trailers zu hören war, bestätigte Entwickler CD Projekt RED seinen Auftritt im kommenden Action-Rollenspiel im Januar auch während eines Interviews. Um mehr darüber zu erfahren, müssten sich die Spieler aber noch etwas gedulden.

Währenddessen äußerte sich kürzlich auch Piotr Nielubowicz, CFO des Entwicklerstudios, zu Ciri und erklärte, dass sie als neue Hauptfigur eine „großartige Wahl“ sei. Schließlich würde sie „viele Möglichkeiten bieten – sowohl erzählerisch als auch künstlerisch“. Bis Spieler mit Ciri in die Welt von „The Witcher 4“ aufbrechen können, wird es aber noch dauern: Mit einem Release ist wohl nicht vor 2027 zu rechnen.

Weitere Meldungen zu The Witcher 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren