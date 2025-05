Atomfall: Game Pass-Paradoxon? Rebellion über Profit und mögliche Fortsetzung

Das britische Studio Rebellion machte sich in der Vergangenheit vor allem durch die „Sniper Elite“-Reihe einen Namen. Ende März brachte man mit „Atomfall“ jedoch eine brandneue IP an den Start, die Spieler in das ländliche Nordengland des Jahres 1957 schickt, in dem es zu einer nuklearen Katastrophe gekommen ist.

Und der Start des neuen Franchise ist geglückt: Schon am ersten Wochenende verzeichnete „Atomfall“ über eine Million Spieler und bescherte Rebellion einen historischen Erfolg in der 32-jährigen Geschichte des Studios. Das habe man auch dem Xbox Game Pass zu verdanken, über den das Spiel direkt zum Release angeboten wurde. Doch wie wirkt sich der Day-One-Launch im Gaming-Abo auf den Profit aus? Die überraschende Antworte lieferten jetzt die Entwickler.

Trotz Game Pass: Atomfall war „sofort profitabel“

Wie Jason Kingsley, seines Zeichens CEO von Rebellion, in einem Interview mit The Game Business (via IGN) bestätigte, hat die Game Pass-Veröffentlichung „Atomfall“ auch aus finanzieller Sicht nicht geschadet. Stattdessen war das britische „Fallout“ „sofort profitabel“ und die Entwicklungskosten konnten umgehend wieder eingespielt werden.

Aufgrund des Erfolges zieht das Studio auch eine mögliche Fortsetzung oder Spin-offs zu „Atomfall“ in Betracht, wie Kingsley verriet. Dass man die neue IP gerne erweitern würde, ließ der CEO aber auch schon im vergangenen Monat im Gespräch mit GamesIndustry durchblicken. Damals war allerdings noch unklar, ob Rebellion die nötigen Ressourcen für ein „Atomfall 2“ aufbringen könnte.

Abseits der Sequel-Pläne ist Rebellion laut Kingsley parallel auch noch mit der Post-Launch-Unterstützung für beschäftigt. So soll das Spielerlebnis durch kommende Updates weiter optimiert werden. Darüber hinaus wurde mit „Wicked Isle“ auch schon eine Story-Erweiterung angekündigt, an der das Studio ebenfalls arbeitet. Ein Termin für den DLC ist aber noch nicht bekannt.

Release im Game Pass mindert das finanzielle Risiko

Dass sich die Veröffentlichung von „Atomfall“ im Xbox Game Pass für Rebellion gelohnt hat, erläuterte Kingsley auch schon im letzten Monat. Die Aufnahme in Microsofts Gaming-Abo und auch die damit verbundene Präsentation auf dem Xbox Games Showcase habe für so viel Aufsehen gesorgt, dass die eigenen „Prognosen völlig übertroffen“ wurden. Zudem sei Microsoft „ein fantastischer Partner“ gewesen.

Letztendlich habe der Game Pass-Release auch das finanzielle Risiko gemindert, was laut Kingsley vor allem im Fall einer neuen IP von Vorteil sein kann. Insgesamt würden die Vorzüge, die man durch den Game Pass erhält, die Kosten überwiegen, da Microsoft ein „gewisses Einkommensniveau“ garantiert. Und auch die Mundpropaganda, durch Leute, die es im Game Pass kostenlos ausprobieren, können einen positiven Einfluss auf die Verkäufe nehmen.

