Avatar Frontiers of Pandora: Kommt ein Director’s Cut mit Inhalten aus Fire and Ash?

Wird “Avatar: Frontiers of Pandora“ noch einmal als Director’s Cut veröffentlicht? Dieses Gerücht geistert aktuell durch das Internet. Verwickelt ist ein Insider, der in der Vergangenheit durch äußerst zuverlässige Leaks auf sich aufmerksam machte.

Hierbei handelt es sich um Tom Henderson, der zunächst in einem Tweet des Content-Creators JorRaptor zitiert wurde. So habe der Insider verraten, dass es einen „Director’s Cut eines großen Spiels von Ubisoft gibt, der noch dieses Jahr erscheinen soll“. Es folgte die Frage, was das wohl sein könne, wobei der Verdacht schnell auf “Avatar: Frontiers of Pandora“ fiel.

Henderson reagiert auf Spekulationen

„Ich würde vermuten, das Avatar-Spiel“, schrieb ein Follower. Dem stimmte auch JorRaptor zu: „Es macht Sinn, dem Spiel einen weiteren Schub zu geben, es mit allen DLCs und wahrscheinlich einigen filmbezogenen Inhalten zu verkaufen.“

Auf die beiden Kommentare regierte Tom Henderson interessanterweise mit einem eigenen Tweet, der zwei Augen zeigt. Das wiederum fassten Follower als Zustimmung auf, dass er sich tatsächlich auf eine Collector’s Edition von „Avatar: Frontiers of Pandora“ bezog. Bestätigt ist das aber nicht.

“Avatar: Frontiers of Pandora” erschien im Dezember 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Trotz aufwendiger Grafik und immersiver Welt fiel das Spielerfeedback gemischt aus. Der Launch der Neuauflage könnte mit dem Kinostart des dritten Films „Avatar 3: Fire and Ash“ im Dezember 2025 in Zusammenhang stehen. Eine solche Veröffentlichung würde sich in das Cross-Media-Vermarktungskonzept einfügen, das Publisher zunehmend verfolgen.

Potenzielle Neuerungen im Director’s Cut

Bisher ist unklar, welche Änderungen der mutmaßliche Director’s Cut von “Avatar: Frontiers of Pandora” mit sich bringen könnte. Spekulationen zufolge gelten folgende Erweiterungen und Verbesserungen als plausibel:

Überarbeitete Spielmechaniken zur Verbesserung des Gameplays

Zusätzliche Missionen oder Inhalte, eventuell inspiriert vom kommenden Film

Technische Optimierungen, etwa bei Grafik und Performance

Zudem wird spekuliert, dass Ubisoft mit dem Director’s Cut von “Avatar: Frontiers of Pandora“ auch eine Version für die kommende Nintendo Switch 2 veröffentlichen könnte. Das Originalspiel erschien nicht für die erste Switch-Generation. Ein Release auf der neuen Plattform würde ein erweitertes Publikum erreichen.

Ubisoft selbst hat sich bislang nicht zu den Gerüchten und Mutmaßungen geäußert. Zuletzt hieß es nur, dass mehrere große Titel verschoben wurden und weitere Sparmaßnahmen anstehen.

