Clair Obscur Expedition 33: Entwickler waren erstaunt, wie schnell die Spieler ihre Schadensrekorde brachen

Da staunten selbst die Entwickler: In kürzester Zeit brachen die Fans von „Clair Obscur: Expedition 33“ die Schadensrekorde, die das Studio selbst aufgestellt hat.

In dem Ende April erschienenen „Clair Obscur: Expedition 33“ führen die Spieler die namensgebende Expedition 33 zu ihrem Ziel, die Malerin auszuschalten, die Jahr für Jahr eine neue Zahl auf ihren Monolithen malt. Dabei stehen ihnen verschiedene Charaktere mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten zur Verfügung.

Diese können von den Spielern nach ihren Belieben aufgelevelt und mit Pictos, passiven Skills, ausgestattet werden. Dies führte bereits zu so starken Builds, das die Schadensrekorde der verantwortlichen Entwickler von Sandfall Interactive in kürzester Zeit eingestellt wurden.

Entwickler hielten eigenen Wettbewerb ab

In einem Interview sprach der Sandfall-CEO und Creative Director von „Clair Obscur: Expedition 33“, Guillaume Broche, kürzlich über einen Wettbewerb, der unter den Entwicklern abgehalten wurde. Dabei wollten die Mitarbeiter bestimmen, wer in dem Rollenspiel den höchsten Schaden mit einem einzigen Treffer landen könne.

Bevor das Spiel erschien, war der leitende VFX-Künstler Léo Paris „der Top-Anwärter“, der den höchsten Schaden verursachen konnte, verriet Broche. Allerdings musste sich Paris ziemlich schnell geschlagen geben: „Die Spieler haben ihn [den Rekord] innerhalb einer Woche gebrochen“, so der CEO.

Den VFX-Künstler Léo Paris schien dies jedoch nur noch weiter anzuspornen. Er lieferte sich mit dem Spieler, der seinen Rekord brach, ein Duell auf Twitter. Wie Guillaume Broche und der Art Director Nicholas Maxson-Francombe in dem Interview weiter erzählten, wurde der Beitrag, über den der Entwickler und der Spieler kommunizierten, immer länger, während beide regelmäßig ihre neuen Rekorde posteten.

Ein Build war den Entwicklern zu stark

Der Sandfall-CEO Guillaume Broche gab weiter an, dass er verblüfft über die Fähigkeit der Spieler sei, die „kaputtesten“ Builds zu zaubern, die „Clair Obscur: Expedition 33“ zu bieten hätte. „Die Geschwindigkeit, mit der die Spieler kaputte Builds und alles andere gefunden haben – ich meine, das war ein Beweis dafür, wie sehr sie das System lieben.“

Einer dieser Builds war den Entwicklern jedoch ein wenig zu übermächtig: Maelles Stendhal. Zusammen mit dem Schwert Medalum und einer Reihe von Buffs konnte der Schaden des Skills leicht in die Milliarden gesteigert werden. Mit einem Hotfix wurde die Fähigkeit daher vor einigen Wochen abgeschwächt, so dass Stendhal andere Fertigkeiten nicht mehr in den Schatten stellt.

