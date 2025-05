Helldivers 2: Weiterhin ein Erfolg? Arrowhead überrascht mit neuer Zahl

Der Koop-Shooter „Helldivers 2" verzeichnet weiterhin starke Nutzerzahlen. Die Entwickler von Arrowhead Game Studios zeigen sich zufrieden und richten den Blick in die Zukunft.

„Helldivers 2“ behauptet sich mehr als ein Jahr nach dem Release weiterhin als einer der erfolgreichsten Multiplayer-Shooter auf dem Markt. Der zuständige Entwickler Arrowhead hat passend zum neuen Inhaltsupdate, das die bisherige Spielwelt erweitert, eine neue Zahl vorgelegt.

Chief Creative Officer Johan Pilestedt teilte auf X mit, dass „rund 2,5 Millionen Helldivers das Spiel jede Woche“ spielen. Er ergänzte: „Wir sind so glücklich und froh, dass wir so eine tolle Community haben.“

Mit dem neuesten Update dürfte „Helldivers 2“ noch einmal einen Schub bekommen, wie auch Arrowhead zu hoffen scheint: „Wir sind total gespannt, wie viele sich mit diesem Update noch einloggen!“ Tatsächlich wurde auf Steam zwischenzeitlich die höchste Zahl gleichzeitiger Spieler seit einem Jahr gemessen.

Heart of Democracy lässt euch Super-Erde verteidigen

Das neue „Helldivers 2“-Update trägt den Titel „Heart of Democracy“ bzw. „Herz der Demokratie“ (Version 01.003.002) und bringt den Kampf nach Über-Erde – einem urbanen Schauplatz, der als Heimatplanet der demokratischen Allianz dient. Die gegnerische Fraktion der Illuminierten hat diesen symbolisch bedeutenden Ort erreicht, wodurch sich die Konfliktdynamik verändert.

Die Kämpfe finden nun in dicht bebauten Zonen statt, in denen planetare Verteidigungskanonen aktiviert und KI-gesteuerte Truppen zur Unterstützung herangezogen werden können. Mit dem Update wurden neue Gegner, Primärwaffen und ein erweitertes Anpassungssystem eingeführt.

Mehr zum neuen Update für „Helldivers 2“:

Studio nutzt Unabhängigkeit für neue Projekte

„Helldivers 2“ hat sich allein in den ersten Monaten mehr als 12 Millionen Mal verkauft. Es ist eine Zahl, die seitdem deutlich gestiegen sein dürfte. Die andauernde Popularität hat laut Shams Jorjani, CEO des Studios, direkte Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung von Arrowhead. In einer Community-Nachricht erklärte er kürzlich: „Das nächste Spiel wird zu 100 Prozent von uns selbst finanziert. Also haben wir die volle Kontrolle“, schrieb er auf dem offiziellen Discord-Kanal.

Diese Unabhängigkeit bedeutet, dass Arrowhead künftig nicht auf die Unterstützung eines Publishers angewiesen ist. Auch über die Plattformen und Veröffentlichungstermine kann das Studio eigenständig entscheiden. Die bisherigen Erfahrungen mit Sony beschreibt Jorjani jedoch weiterhin als positiv: „PlayStation ist großartig. Ohne sie gäbe es keine Helldivers. […] Wir sind offen dafür, auch in Zukunft wieder mit ihnen zusammenzuarbeiten.“

Mehr Meldungen zu Helldivers 2 auf PLAY3.DE:

Was Arrowhead als nächstes erschaffen möchte, bleibt noch ein Geheimnis. Da die Rechte an „Helldivers“ beim Publisher Sony Interactive Entertainment liegen, wird es kein „Helldivers 3“ sein, zumal ein solches Projekt den aktuellen Titel kannibalisieren würde. Immerhin könnten die Server zehn Jahre online bleiben.

Weitere Meldungen zu Helldivers 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren