Intergalactic The Heretic Prophet: Das bisher mutigste Naughty Dog-Spiel? Neil Druckmann kann es kaum erwarten, es zu zeigen

Mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ arbeitet Naughty Dog derzeit am nächsten Projekt. Hauptverantwortlich für das Spiel ist „The Last of Us“-Schöpfer Neil Druckmann, der es kaum erwarten kann, endlich mehr vom vielversprechenden Sci-Fi-Abenteuer zu präsentieren.

Naughty Dog ist bekannt für qualitativ hochwertige Spiele wie die „Uncharted“-Reihe oder das „The Last of Us“-Franchise. Entsprechend gespannt blicken PS5-Spieler dem neuesten Projekt des Studios entgegen: „Intergalatic: The Heretic Prophet“, das erstmals im vergangenen Dezember im Rahmen der Game Awards 2024 mit einem ersten Trailer enthüllt wurde.

Was handfeste Informationen zum Spiel anbelangt, dürften wir bislang aber nur an der Oberfläche kratzen, denn allzu viel ist noch nicht bekannt. In einem Interview machte Neil Druckmann, der für „Intergalactic: The Heretic Prophet“ als Game Director hauptverantwortlich sein wird, jetzt aber keinen Hehl aus seiner Vorfreude und betonte, dass er es kaum erwarten könne, endlich mehr zu zeigen. Dabei dürfen Fans wohl vor allem auf das Gameplay gespannt sein.

Das tiefgründigste Gameplay, das Naughty Dog je geboten hat?

In der neuesten Folge von Sacred Symbols+ (via TwistedVoxel), in der Druckmann zu Gast war, wurde er natürlich auch nach „Intergalactic: The Heretic Prophet“ gefragt und ob er nicht etwas Neues zu verkünden hätte – oder wann die Spieler mit Neuigkeiten rechnen könnten. Doch der Schöpfer von „The Last of Us“ gab sich gewohnt geheimnisvoll und konnte (oder wollte) nichts sagen. Allerdings machte er deutlich, dass er sich sehr darauf freue, mehr zum Spiel zu präsentieren – so sehr, wie bei noch keinem anderen Spiel.

Und das hat seine Gründe: Wie Druckmann erläuterte, können die Spieler von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ das wohl tiefgründigste Gameplay erwarten, das Entwickler Naughty Dog jemals geboten hat. Was genau das bedeutet, ließ er natürlich offen. Da das Studio bislang aber vor allem für sein lineares, filmisches Storytelling bekannt war, dürfte das kommende Spiel womöglich eine Abkehr dieses Ansatzes bieten oder zumindest eine deutliche Erweiterung.

Womöglich können sich die Spieler auf komplexere Gameplay-Mechaniken, mehr Freiheiten oder andere Veränderungen freuen. Bereits im März gab es Gerüchte, dass sich Druckmann für sein neuestes Werk auch von „Elden Ring“ inspirieren ließ. In jedem Fall scheint Naughty Dog seine kreativen und vielleicht auch technologischen Grenzen mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ weiter zu verschieben, sodass womöglich das bislang mutigste Spiel des Studios zu erwarten ist.

Intergalactic hat Druckmanns volle Aufmerksamkeit

Darüber hinaus erläuterte Druckmann, dass er sich von seiner kreativen Vision nicht abbringen lässt, obwohl das aufgrund der starken Aufmerksamkeit durch die Medien oder Fan-Spekulationen alles andere als einfach ist. Er versuche jedoch den gesamten „Lärm“ so gut es geht auszublenden: „Man muss es einfach ignorieren, seinen Ansichten treu bleiben und das tun, woran man glaubt“, so der kreative Kopf.

Abschließend erklärte er, dass „Intergalactic: The Heretic Prophet“ derzeit seine höchste Priorität genieße. Er habe sogar damit begonnen, andere Verpflichtungen abzulehnen, um seinen Fokus voll und ganz auf die Entwicklung des Spiels legen zu können. Wie er kürzlich erklärte, ist er noch an einem anderen, bislang unangekündigten Spiel von Naughty Dog beteiligt, agiert dort aber eher „als Mentor“, der beobachtet und Feedback gibt.

Wann „Intergalactic: The Heretic Prophet“, das sich derzeit exklusiv für die PlayStation 5 in der Entwicklung befindet, ist noch nicht bekannt. Doch mit einem Release vor dem Jahr 2027 brauchen Fans nicht zu rechnen. Dafür wird es wohl nicht nur bei einem Spiel bleiben: Wie unlängst bestätigt wurde, soll es sich auch um den Start für ein neues Franchise handeln.

Weitere Meldungen zu Intergalactic: The Heretic Prophet.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren