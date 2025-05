Lies of P Overture:

Mit dem Launch von “Lies of P: Overture" erweitert Neowiz das gefeierte Soulslike-Universum um neue Gameplay-Möglichkeiten und variable Schwierigkeitsgrade. Zur Prequel-Erweiterung und dem begleitenden Update wurden heute neue Details enthüllt. Ebenfalls steht umfangreiches Gameplay zur Ansicht bereit.

Mit dem Launch von „Lies of P: Overture“ wird nicht nur die Vorgeschichte des Hauptspiels näher beleuchtet, sondern auch das Gameplay auf mehreren Ebenen erweitert. Inbegriffen sind fordernde Bosskämpfe, die den Schwierigkeitsgrad deutlich anziehen.

Die Handlung der Erweiterung beginnt im Krat Zoo – einem Schauplatz, der im Hauptspiel nur angedeutet wurde und nun im Mittelpunkt der neuen Inhalte steht. Er orientiert sich hinsichtlich der Gestaltung an den europäischen Tierparks Mitte des 20. Jahrhunderts und kommt mit einer aufwendig inszenierten Architektur daher.

Für einen gemütlichen Familienausflug eignet sich der neue Schauplatz allerdings kaum: mutierte Tiere greifen mit unvorhersehbaren Attacken an. Infotafeln liefern wiederum Hintergrundwissen über die ursprüngliche Geschichte der Tiere, deren entstellte Formen später als Gegner auftauchen.

Neue Modi: Battle Memories und Death March

Mit zwei neuen Spielmodi, die mit einem parallel angebotenen Update in das Spiel finden, erweitert Neowiz zum Launch von „Overture“ das Kampfsystem von „Lies of P“: Der Boss-Replay-Modus „Battle Memories“ erlaubt es, ausgewählte Gegner, sowohl besiegte Bosse aus dem Basisspiel als auch aus dem „Overture“-DLC, erneut herauszufordern – auf fünf abgestuften Schwierigkeitsgraden.

Die ersten drei Stufen sind direkt verfügbar, die höheren müssen freigespielt werden. Jeder Boss verfügt dabei über anpassbare Werte, die sich je nach Schwierigkeitsgrad verändern.

Der zweite Neuzugang, ein Boss-Rush-Modus namens „Death March“, richtet sich an besonders ambitionierte Spieler: Mit stark begrenzten Gesundheits- und Item-Pools gilt es, mehrere Bosskämpfe am Stück zu überstehen – ohne Möglichkeit zur Regeneration.

Beide Modi bieten exklusive Boni, zu denen bisher nichts bekannt ist. Neowiz betonte lediglich: „Wer weiß, welche Belohnungen diejenigen erwarten, die diese anspruchsvollen Herausforderungen meistern?“

Lies of P Overture: Umfangreiches Video liefert Gameplay-Eindrücke

Ein heute von VGC veröffentlichtes Gameplay-Video zu „Lies of P: Overture“ gewährt erste Einblicke in den Krat Zoo und vermittelt einen Eindruck vom deutlich gesteigerten Erzähl- und Kampftempo. Die Publikation beschreibt den Schauplatz als „äußerst gut gestaltet“ und die neuen Gegner werden den Spielern Dutzende neue Muster zum Erlernen und Angriffe zum Ausweichen bieten.

Dank des Gameplay-Videos dürfen Interessenten schon heute in die Erweiterung hineinschnuppern.

Zudem bekommt „Lies of P“ mit dem Launch von „Overture“ über das bereits genannte Update ein variables Schwierigkeitsmodell. Spieler können aus mehreren Optionen wählen, was sowohl Neulingen als auch erfahrenen Soulslike-Veteranen entgegenkommen soll. Laut Game Director Jiwon Choi sei das Ziel gewesen, „eine größere Bandbreite an Spielern zu erreichen“.

Mehr dazu im nachfolgenden Artikel:

Wann geht es los? „Lies of P: Overture“ erscheint im Sommer 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Der Preis liegt bei 29,99 Euro. Zeitgleich soll das Update erscheinen.

Weitere Meldungen zu Lies of P.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren