Mario Kart World: Nintendo plante den Fun-Racer ursprünglich für die erste Switch – Das steckt dahinter

Am 5. Juni 2025 wird die Switch 2 weltweit in den Handel kommen. Während das Vorgängermodell im Jahr 2017 noch „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ als absolutes Zugpferd aufweisen konnte, soll dieses Mal „Mario Kart World“ als System-Seller die Verkäufe der neuen Konsole ankurbeln.

Doch eigentlich sollte die Open-World-Version des beliebten Fun-Racers ursprünglich schon für die erste Switch erscheinen. Das hat Produzent Kosuke Yabuki jetzt in der neuesten Ausgabe von Nintendos Interviewreihe „Ask the Developer“ verraten. Demnach begann die Entwicklung von „Mario Kart World“ bereits im März 2017 – einen Monat bevor „Mario Kart 8 Deluxe“ für die Switch veröffentlicht wurde.

Nintendo hätte zu viele Kompromisse eingehen müssen

Letztendlich habe man sich aber im Jahr 2020 dafür entschieden, „Mario Kart World“ für die Switch 2 zu entwickeln. Als Grund führte Yabuki die Hardwarelimitierung der originalen Switch an, die dafür sorgte, dass die Entwickler nicht all ihre Ideen umsetzen konnten. Hätte man das Rennspiel für die Switch veröffentlicht, hätte man zu viel aufgeben müssen.

„Wir diskutierten über Dinge wie die Abschwächung der Grafik, die Reduzierung der Auflösung und erwogen in einigen Fällen sogar, die Bildrate auf 30 fps zu senken. Es war eine schwierige Situation“, so Yabuki. Dennoch schob man die Entscheidung lange Zeit vor sich her, obwohl man wusste, „dass es irgendwann kompliziert werden würde“.

Ausschlaggebend war auch der Booster-Streckenpass für „Mario Kart 8 Deluxe“, der zwischen März 2022 und November 2023 48 zusätzliche Strecke ins Spiel brachte, und den Entwicklern so etwas mehr Zeit verschaffte. Dadurch kam die Diskussion auf, „Mario Kart World“ für die Switch 2 zu veröffentlichten. „Das war wirklich ein Hoffnungsschimmer“, sagte Yabuki.

Switch 2 ermöglichte, dass die Entwickler „noch mehr ausdrücken konnten, als ursprünglich geplant“

Als man die Arbeiten an „Mario Kart World“ umstellte, lagen allerdings noch keine funktionierenden Entwicklungseinheiten vor. „Damals hatten wir bereits eine Vorstellung von den erwarteten Spezifikationen des nächsten Systems“, ergänzte Programming Director Kenta Sato, doch bis zum Erhalt der Dev-Kits „mussten wir die Entwicklung auf der Grundlage vorläufiger Schätzungen fortsetzen“.

Am Ende war man jedoch froh, die Entscheidung getroffen zu haben. Grundsätzlich hätte die Leistung der ersten Switch gereicht, „aber wenn wir alles, was wir wollten, in die riesige Welt dieses Spiels integriert hätten, wäre es nicht mit 60 fps gelaufen und hätte unter ständigen Framerate-Einbrüchen gelitten“.

Zudem erinnert sich Sato daran, dass man gehofft habe, dass sich „unsere Sorgen schlagartig in Luft auflösen würden“, wenn die Entwicklung für die Switch 2 fortsetzen würde. Und tatsächlich: Am Ende war die Freude umso größer, „als ich feststellte, dass wir noch mehr ausdrücken konnten, als wir ursprünglich geplant hatten“.

