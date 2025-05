Naughty Dog: Neil Druckmann lobt Sony – Kreative Freiheit statt erzwungener Uncharted-Spiele

Neil Druckmann, Schöpfer von „The Last of Us“ und Co-Präsident von Naughty Dog, lobte in einen aktuellen Interview die Zusammenarbeit mit Sony. Er betonte, dass der PlayStation-Hersteller ihnen „große kreative Freiheiten“ gewähre und es ihnen ermögliche, ihrer „Vision“ treu zu bleiben, anstatt ständig nur weitere „Uncharted“-Spiele entwickeln zu müssen.

Die „Uncharted“-Reihe ist aus finanzieller Sicht die wohl erfolgreichste Marke von Entwickler Naughty Dog, dennoch liegt der letzte Hauptteil bereits neun Jahre zurück. Stattdessen werkelt das Studio mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ derzeit an einer brandneuen IP, dass sich spielerisch wohl stark von den bisherigen Werken der Entwickler unterscheiden dürfte.

Dass Naughty Dog diese kreativen Freiheiten genießen kann, sei vor allem auch Sony zu verdanken. Das stellte Neil Druckmann, Schöpfer von „The Last of Us“ und Co-Präsident von Naughty Dog, jetzt in der neuesten Folge des „Last Stand Media“-Podcasts (via Genki_JPN) klar. Zudem sprach er ein Lob für den PlayStation-Hersteller aus, der sie nicht einfach dazu zwingen würde, weitere „Uncharted“-Spiele zu entwickeln.

Druckmann dankt Sony für die volle Unterstützung

„PlayStation gibt uns einfach viel Freiheit, viele Ressourcen und viel kreative Freiheit, um das zu tun, was wir tun wollen, um unserer Vision treu zu bleiben“, verriet Druckmann, der derzeit als Game Director an „Intergalactic: The Heretic Prophet“ arbeitet und somit hauptverantwortlich für Naughty Dogs neueste Marke ist.

Vor allem für die Unterstützung durch Sony zeigte sich Druckmann dankbar: „Selbst wenn es von außen sehr kontrovers erscheint, haben sie uns immer sehr unterstützt, zum Beispiel als wir Nathan Drakes Geschichte in Uncharted 4 beenden wollten. Sie sagten: Macht es, wir unterstützen euch, lasst uns die beste Version davon machen.“

Er ergänzte: „Oh, ihr wollt diese ganz andere Geschichte für Last of Us 2 machen? Macht es, wir unterstützen euch. Sogar als wir Last of Us machen wollten, schien das in dem Moment sehr kontrovers zu sein, so nach dem Motto: Oh, wir verlassen Uncharted auf dem Höhepunkt seines Erfolgs und machen diese brandneue IP.“

„Viele andere Publisher hätten gesagt: Auf keinen Fall, ihr bleibt bei Uncharted, bis Uncharted uns kein Geld mehr einbringt. Aber sie verstehen es so, wie wir es intern tun. Nämlich dass wir unsere beste Arbeit leisten, wenn wir wirklich begeistert und leidenschaftlich dabei sind“, so der Creative Director von Naughty Dog abschließend.

Neben Intergalactic noch ein weiteres Spiel in der Entwicklung

Neben „Intergalactic: The Heretic Prophet“, das vermutlich frühestens 2027 für die PS5 erscheinen wird, arbeitet Naughty Dog hinter verschlossenen Türen aber noch an einem weiteren Titel. Bislang ist allerdings nicht klar, worum genau es sich dabei handeln könnte. An diesem Spiel sei Druckmann aber nur in der Rolle „als Mentor“ tätig, beobachte „das andere Team“ und gebe sein Feedback ab.

Spekulationen zufolge könnte es sich bei dem zweiten Projekt womöglich um „The Last of Us 3“, ein „Uncharted“ oder aber um eine weitere, völlig neue IP handeln. Anfang des Monats tauchten außerdem Gerüchte auf, dass ein bis dato noch unangekündigtes Singleplayer-Spiel gestrichen wurde.

Gerüchte über eine mögliche Rückkehr zu „Uncharted“ wurden zuletzt ebenfalls laut: Das geheime Projekt, das sich angeblich schon seit drei Jahren bei Naughty Dog in Arbeit befinden soll, entstehe Berichten zufolge unter der Leitung von Shaun Escayg, der in der Vergangenheit auch schon als Creative Director und Autor an „Uncharted: The Lost Legacy“ beteiligt war, was auf eine Wiederbelebung der Marke hindeuten könnte.

