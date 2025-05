Sea of Stars: Throes of the Watchmaker-DLC verfügbar – und der RPG-Hit ist gerade im Angebot

Mit „Throes of the Watchmaker“ steht ab sofort der nächste kostenlose DLC zum Indie-Rollenspiel „Sea of Stars“ bereit. Passend dazu ist der RPG-Hit im PlayStation Store aktuell zum Sparpreis erhältlich.

Seit dem Release im Sommer 2023 wird das Oldschool-Rollenspiel „Sea of Stars“ kontinuierlich mit Updates und neuen Inhalten unterstützt. Nachdem Ende 2024 das „Dawn of Equinox“-Update erschien, das unter anderem einen Koop-Modus mit sich brachte, steht ab sofort der nächste umfangreiche DLC bereit: „Throes of the Watchmaker“.

„Throes of the Watchmaker“ kann von Besitzern des Spiels kostenlos heruntergeladen werden und erweitert „Sea of Stars“ um Inhalte, die eine zusätzliche Spielzeit von mehreren Stunden bieten. Darunter befindet sich eine neue, rund acht Stunden lange Geschichte, die den als Uhrmacher bekannten Architekten des Uhrwerkschlosses in den Mittelpunkt rückt.

Die beiden Helden Zale und Valere verschlägt es in „Throes of the Watchmaker“ in die Miniatur-Uhrwerkwelt Horloge, die von einem verfluchten Jahrmarkt bedroht wird.

Neue Klassen und Fähigkeiten für die Helden

Um sich den neuen Herausforderungen, die in „Throes of the Watchmaker“ auf sie warten, stellen zu können, erhielten die Helden zusätzliche Klassen und Fähigkeiten. Zale kann beispielsweise seine Beweglichkeit einsetzen und zu einem Jongleur werden. Valere hingegen nutzt ihr Gleichgewicht, um die Klasse der Akrobatin zu meistern.

Wie die Sabotage Studios betonen, handelt es sich bei „Throes of the Watchmaker“ um ein in sich geschlossenes Abenteuer, das den Spielern einen Anreiz bieten soll, nach dem Abschluss der Hauptkampagne in die Welt von „Sea of Stars“ zurückzukehren.

„Sea of Stars“ erschien im Sommer 2023 für PC und Konsolen. Sowohl bei Spielern als auch bei Kritikern kam das Rollenspiel im Retro-Stil, das sich an diversen Klassikern des Genres orientiert, sehr gut an. Auf Metacritic liegt die durchschnittliche Wertung je nach Plattform zwischen 87 und 90 Punkten.

Auch die Nutzerwertung im PlayStation Store spricht mit 4,68 von fünf möglichen Sternen eine deutliche Sprache.

Rollenspiel passend zum Release des DLCs im Preis gesenkt

Wer bislang nicht in den Genuss von „Sea of Stars“ kam und den Indie-RPG-Hit gerne nachholen möchte, bekommt aktuell einen weiteren Anreiz geboten. Pünktlich zum Release von „Throes of the Watchmaker“ ist „Sea of Stars“ im PlayStation Store nämlich zum Angebotspreis erhältlich. Bis zum 12. Juni um 0:59 Uhr können sich interessierte Spieler das RPG für 22,74 Euro sichern.

Gegenüber dem Standardpreis von 34,99 Euro entspricht dies einer Ersparnis von 35 Prozent. Abonnenten von PlayStation Plus erhalten einen zusätzlichen Rabatt von zehn Prozent und bezahlen sogar nur 19,24 Euro.

Wer „Sea of Stars“ vor dem Kauf zunächst anspielen möchte, findet im PlayStation Store zudem eine kostenlose Demo.

Weitere Meldungen zu Sea of Stars.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren