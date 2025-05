Senua’s Saga Hellblade 2: Nächstes Xbox-Spiel offiziell für die PS5 angekündigt – mit PS5 Pro-Verbesserungen

Nachdem in diesem Jahr bereits „Indiana Jones und der Große Kreis“ sowie „Forza Horizon 5“ für die PS5 veröffentlicht wurden und „Gears of War: Reloaded“ Anfang dieses Monats mit einem Sommer-Release für die Sony-Konsole angekündigt wurde, findet nun das nächste, vormals Xbox-exklusive Spiel seinen Weg auf die PS5.

Entsprechende Gerüchte tauchten in der Vergangenheit bereits mehrfach auf, doch jetzt haben Microsoft und das verantwortliche Entwicklerstudio Ninja Theory es offiziell gemacht: „Senua’s Saga: Hellblade 2“ wird im Sommer 2025 auch für die PS5 erscheinen. Einen konkreten Release-Termin nannten die Verantwortlichen allerdings noch nicht.

Neue Funktionen und Optimierung für PS5 Pro

Passend zur Ankündigung hat Ninja Theory ein entsprechendes Video veröffentlicht, in dem ein paar Worte über die kommende PS5-Fassung von „Senua’s Saga: Hellblade 2“ verloren werden, die pünktlich zum einjährigen Jubiläums des Spiels veröffentlicht wird. Demnach können sich PlayStation-Spieler auf „neue Funktionen“ freuen, die für die Xbox- und PC-Version durch ein kostenloses Update zeitgleich verfügbar gemacht werden. Details dazu gab es noch nicht.

Dafür wurde bereits bestätigt, dass das Action-Abenteuer auch von der Hardware der PS5 Pro profitieren wird. So heißt es im PS Store: „Senua’s Saga: Hellblade II stürmt jetzt optimiert auf die PlayStation 5, ist PS5 Pro Enhanced und hat zusätzliche Features sowie immersives haptisches Feedback im Gepäck. Damit kannst du das preisgekrönte und von Kritiker*innen gefeierte nächste Kapitel von Senuas Geschichte auf eine völlig neue Art und Weise hautnah miterleben.“

Senuas Reise geht weiter

In „Senua’s Saga: Hellblade 2“ setzt die titelgebende Senua ihre Reise nach dem 2017 für die PS4 veröffentlichten „Hellblade: Senua’s Sacrifice“ fort und begibt sich auf eine brutale Reise ins Island des 9. Jahrhunderts. Aufgrund einer Psychose wird sie dabei stets von den Stimmen in ihrem Kopf begleitet, während sie versucht Rache an den Wikingern zu nehmen, die ihr Dorf überfallen und ihre Leute versklavt haben. Dabei stößt sie an die Grenzen ihrer Realität und trifft auf mythische Kreaturen, aber auch neue Verbündete.

Im vergangenen Jahr wurde das Spiel in den Tests vor allem aufgrund seiner beeindruckenden Grafik und der hervorragenden Atmosphäre gelobt. Dadurch ereilte „Senua’s Saga: Hellblade 2“ aber auch der unliebsame Ruf einer Grafik-Demo, der es an ausreichend Gameplay fehle. So kann auch die emotionale Geschichte das repetitive und oberflächliche Kampfsystem nicht auffangen. Aus diesem Grund handelt es sich – auch angesichts der kurzen Spielzeit – eher um eine einzigartige, cineastische Erfahrung als ein traditionelles Action-Adventure.

Weitere Meldungen zu Senua's Saga: Hellblade 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren