The Last of Us: Diese Figur wird in Staffel 3 im Fokus stehen

Die dritte Staffel von „The Last of Us“ wurde bereits offiziell bestätigt und Gail-Darstellerin Catherine O’Hara hat jetzt in einem Interview verraten, welche Figur in den kommenden Episoden im Mittelpunkt steht. Kenner des Videospiels dürften darüber nicht allzu überrascht sein.

Nächste Woche Montag feiert hierzulande die siebte und somit finale Episode der zweiten Staffel von „The Last of Us“ Premiere. Doch eine dritte Staffel der erfolgreichen Serienadaption wurde bereits Anfang April bestätigt, sodass sich Zuschauer keine Sorgen darüber machen müssen, dass es mittendrin einfach vorbei ist.

Die kommenden Episoden werden allerdings eine andere Figur in den Fokus rücken, nachdem in der zweiten Staffel vor allem Ellie, Dina und natürlich auch Joel im Mittelpunkt standen. Um welchen Charakter sich die dritte Staffel drehen wird, wurde jetzt von Schauspielerin Catherine O’Hara verraten. Wer die Videospielvorlage kennt, dürfte aber schon ahnen, um wen es sich handelt.

Gail-Darstellerin verrät: Das erwartet Fans in Staffel 3

Demnach wird Staffel 3 von „The Last of Us“ vor allem die Geschehnisse rund um Abigail „Abby“ Anderson thematisieren, die in der Serie von Schauspielerin Kaitlyn Dever dargestellt wird und bislang nur in den ersten Episoden der zweiten Staffel zu sehen war. Das bestätigte O’Hara im Interview mit Variety, nachdem sie gefragt wurde, ob Zuschauer ihre Figur, die in Jackson lebende Therapeutin Gail, in der nächsten Staffel noch öfter zu Gesicht bekommen werden.

Darauf antwortete die Schauspielerin ehrlich: „Ich weiß nicht. Craig [Mazin, einer der Showrunner] hat gesagt, definitiv nicht in der nächsten Staffel. Es ist Abbys Geschichte. Vielleicht. Aber ich denke, es sollte Joel und Ellie dienlich sein.“ Übrigens hätte Abby-Darstellerin Dever auch beinahe die Rolle von Ellie übernommen, wie sie unlängst bei der Premiere der zweiten Staffel verraten hatte. Doch nun scheint sie mit Staffel 3 ihre eigene, kleine Hauptrolle zu bekommen.

Produktion von Staffel 3 startet wohl nächstes Jahr

Bis die dritte Staffel von „The Last of Us“ aber über die Bildschirme flimmern wird, müssen sich die Fans wohl noch etwas gedulden. Kürzlich verriet Isabela Merced, die in der Serie als Dina zu sehen ist, in einem Interview, dass sie noch keine genauen Informationen zum Produktionsstart für die neuen Folgen habe, gab aber eine Einschätzung ab: „Ich denke, es sollte nächstes Jahr sein.“ Demnach dürfte mit den nächsten Episoden wohl nicht vor 2027 zu rechnen sein. Bereits zwischen Produktionsstart und Ausstrahlung der zweiten Staffel verging fast ein Jahr.

Dafür können sich Zuschauer wohl auf mehr oder umfangreichere Folgen freuen: „Es besteht eine gute Chance, dass Staffel 3 länger sein wird als Staffel 2“, sagte Mazin jetzt im Interview mit Collider. Dennoch wird auch die dritte Staffel nicht die komplette Handlung des zweiten Spiels nacherzählen: Dem Showrunner zufolge wäre das „unmöglich“, weshalb es wohl mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch noch eine vierte Staffel von „The Last of Us“ geben wird.

