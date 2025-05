The Last of Us Part 3: Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein – Druckmann über den Nachfolger

The Last of Us Part 3:

Dürfen wir früher oder später nun mit „The Last of Us: Part 3“ rechnen – oder nicht? In einem Podcast sprach Naughty-Dog-Chef Neil Druckmann über einen möglichen Nachfolger und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssten.

In den vergangenen Monaten sorgte Neil Druckmann von Naughty Dog mit widersprüchlichen Aussagen zu einem möglichen „The Last of Us: Part 3“ für Aufsehen. Zunächst dämpfte er in einem Anfang März geführten Interview die Hoffnungen der Fans und deutete an, dass „es das mit der The Last of Us-Reihe möglicherweise schon gewesen sein könnte“.

Anlässlich der Premiere der neuen Folgen der „The Last of Us“-TV-Serie griff Druckmann seine Aussagen wenige Wochen später erneut auf und relativierte sie. Auch wenn er keine Garantien geben könne, wollte Druckmann ein „The Last of Us: Part 3“ zumindest nicht mehr ausschließen. Ähnlich äußerte er sich im Gespräch mit dem „Sacred Symbols“-Podcast.

Dort verriet Druckmann, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssten, damit Naughty Dog die Arbeiten an einem möglichen Nachfolger in Betracht zieht oder ernsthaft in Angriff nimmt.

Naughty Dog möchte keine halben Sachen machen

Wie Druckmann betonte, wird Naughty Dog „The Last of Us: Part 3“ definitiv nicht allein aus kommerziellen Gründen entwickeln, um vom Erfolg der Reihe zu profitieren. Stattdessen werde ein möglicher Nachfolger erst dann ein Thema, wenn sich die Verantwortlichen bei Naughty Dog sicher sind, ein qualitativ hochwertiges Produkt erschaffen zu können.

„Ich meinte, was ich in der Dokumentation gesagt habe“, erklärte Druckmann. „Solange ich der Hüter dieses Franchise bin, ist es wichtig, dass alles von hoher Qualität ist. Ich möchte nicht einfach nur möglichst viel davon produzieren. Mir ist es wichtig, bei allem, was wir machen, sehr sorgfältig und überlegt vorzugehen.“

„Als wir dieses Freizeitpark-Ding gemacht haben, haben wir mit Universal und den besten Leuten zusammengearbeitet, um diese Halloween-Geisterbahn zu erschaffen. Als wir die Serie gemacht haben, haben wir – wie ich finde – mit den besten TV-Machern zusammengearbeitet. Nämlich mit HBO“, erklärte Druckmann weiter.

„Wir haben die bestmögliche Version davon geschaffen. Wenn wir jemals wieder dazu zurückkehren sollten, möchte ich sicherstellen, dass es eine Geschichte ist, die The Last of Us würdig ist. Ich liebe diese Welt, ich liebe diese Charaktere. Wenn sich die richtige Gelegenheit mit der richtigen Idee ergibt, ja, dann wäre ich auf jeden Fall dabei.“

Der Fokus liegt erst einmal auf Intergalactic

Kürzlich bestätigte Druckmann, dass er derzeit nicht nur an dem Ende 2024 angekündigten „Intergalactic: The Heretic Prophet“ arbeitet. Darüber hinaus ist er als Produzent an einem bislang unangekündigten Projekt beteiligt, das sich ebenfalls bei Naughty Dog in Entwicklung befindet. Bis wir erste Einblicke in den Titel erhalten, dürfte jedoch noch einige Zeit vergehen.

Derzeit liegt der Fokus von Naughty Dog nämlich auf der Fertigstellung und Veröffentlichung von „Intergalactic: The Heretic Prophet“. Laut dem gut vernetzten Bloomberg-Journalisten und Branchen-Insider Jason Schreier ist vor 2027 nicht mit dem Release des ambitionierten Projekts zu rechnen.

