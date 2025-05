US-Charts im April: Microsoft und PS5 bilden ein Dream-Team

“The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered” stieg nach dem Shadow-Drop im April 2025 in den USA direkt zum meistverkauften Spiel des Monats auf. Das geht aus aktuellen Daten von Circana hervor, dem führenden Analyseunternehmen für den US-amerikanischen Spielemarkt. Der Titel belegte Platz 1 auf Xbox, auf PlayStation sowie plattformübergreifend. Auf Steam rangierte er an fünfter Stelle.

Circana wies außerdem darauf hin, dass „Oblivion: Remastered“ in den 13 Tagen bis zum Ende des Berichtszeitraums am 3. Mai in den USA mehr Einheiten verkaufen konnte als die Originalversion von „Oblivion“ in den gesamten ersten 15 Monaten nach ihrer Veröffentlichung. Auch die Umsatzentwicklung ist bemerkenswert: In weniger als zwei Wochen generierte das Remaster mehr Erlöse als das Original in den ersten 14 Monaten.

Forza Horizon 5 erreicht durch PS5-Release Platz 2

„Forza Horizon 5“ legte ebenfalls einen bemerkenswerten Start hin. Der Titel sprang durch die Veröffentlichung auf der PS5 am 29. April – beziehungsweise am 25. April als Premium-Edition – von Platz 42 im März auf Platz 2 im April.

Damit rangiert der Titel nur knapp hinter dem Remaster von “Oblivion”. Die kurze Verkaufszeit von weniger als einer Woche reichte aus, um nahezu sämtliche anderen Titel im Monatsranking zu überholen. Ähnlich konnte “Indiana Jones and the Great Circle” profitieren, das im neusten US-Ranking auf Platz 6 verweilt. Und wie wir seit heute wissen, folgt schon bald der nächste Xbox-Titel.

Die 20 erfolgreichsten Spiele in den USA im April 2025:

The Elder Scrolls 4: Oblivion – Remastered – Microsoft Forza Horizon 5 – Microsoft MLB: The Show 25 – Sony Minecraft – Microsoft Assassin’s Creed: Shadows – Ubisoft Indiana Jones and the Great Circle – Microsoft Call of Duty: Black Ops 6 – Microsoft WWE 2K25 – Take-Two Interactive NBA 2K25 – Take-Two Interactive PGA Tour 2K25 – Take-Two Interactive Monster Hunter: Wilds – Capcom Split Fiction – Electronic Arts The Last of Us: Part 2 – Sony EA Sports FC 25 – Electronic Arts Grand Theft Auto 5 – Take-Two Interactive Red Dead Redemption 2 – Take-Two Interactive The Elder Scrolls: Online – Microsoft Elden Ring – Bandai Namco Entertainment Kingdom Come: Deliverance 2 – Plaion Hogwarts Legacy – Warner Bros. Games

PS5 weiterhin an der Spitze, aber mit Rückgängen

Obwohl einzelne Titel stark performten, gingen die Gesamtausgaben für Videospiele im April 2025 gegenüber dem Vorjahr um 3 Prozent auf 4,1 Milliarden US-Dollar zurück. Einem Wachstum von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bei den Ausgaben für nicht mobile Abonnements und einem Anstieg von 16 Prozent bei den digitalen Premium-Downloads auf Konsolen standen Rückgänge in anderen Inhaltssegmenten gegenüber.

Federn lassen musste auch der Hardware-Bereich, dessen Umsatz um 8 Prozent sank – auf den niedrigsten Wert seit Juli 2020. Trotz eines Rückgangs von 5 Prozent war die PS5 erneut die meistverkaufte Konsole, sowohl nach Stückzahlen als auch nach Umsatz. Die Xbox Series X/S konnte im Jahresvergleich ein Umsatzplus von 8 Prozent verzeichnen – sogar noch vor der im Mai angekündigten Preiserhöhung:

Die Nintendo Switch erlitt einen Rückgang von 37 Prozent, was aufgrund der bevorstehenden Veröffentlichung der Switch 2 ein zu erwartendes Ergebnis ist. Der DualSense in der Midnight-Black-Edition war im April das meistverkaufte Zubehör sowohl nach Stückzahlen als auch nach Dollarumsatz.

